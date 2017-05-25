Минобразования выполнило поручение президента по учебным программам

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Министерство образования выполнило поручение президента Беларуси Александра Лукашенко по обновлению всех учебных программ к новому учебному году, об этом глава ведомства Игорь Каренко доложил главе государства в пятницу.

Лукашенко неоднократно требовал обновить школьные программы: называл их перегруженными и слишком сложными. Одновременно с этим продолжается работа и по разработке новых школьных учебников.



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"Мы проанализируем содержание учебников и четко определим, что из старых учебников брать, а что нет в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации", — сказал президенту Карпенко.

Лукашенко в ходе встречи с министром поручил "выбрать те, что не терпят, и заменить эти учебники в первую очередь. "Остальные пока оставить, выдав рекомендации", — отметил Лукашенко.

В разработанных к новому учебному году учебниках будет использоваться технология "оживающих картинок", а первые экземпляры пособий главе государства принес на оценку министр образования. Президент оценил подобные новшества: он давно выступает и за хорошее оформление учебников.

"Жалеть деньги на учебники нельзя", — заключил президент.

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