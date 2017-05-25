Более 80% белорусских школ будут начинать занятия в новом учебном году с 9 утра

Большинство школ Беларуси в новом учебном году будут начинать занятия с 9 утра. И только 0,3% учреждений будут работать по старому графику — с 8 утра. Об этом Александру Лукашенко рассказали во время посещения средней школы № 61 в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

Касаясь вопроса начала учебных занятий в школах, Александр Лукашенко заявил, что главным должно быть здоровье детей. «Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал», — подчеркнул президент.

Александру Лукашенко была представлена информация, согласно которой 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений — с 8 утра.

«Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену», — доложил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет некоторого сокращения времени перемен .