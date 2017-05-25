Министр образования: все учебные программы к 1 сентября будут обновлены

Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены. Однако по объективным причинам под новые программы к следующему учебному году будут разработаны учебники не по всем предметам. Об этом Александру Лукашенко доложил министр образования Игорь Карпенко.

«Мы проанализируем содержание учебников и четко определим, что из старых учебников брать, а что нет в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации», — сказал Игорь Карпенко.

«Надо выбрать те, что не терпят, и заменить эти учебники в первую очередь. Остальные пока оставить, выдав рекомендации», — поручил президент.

Главе государства продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию «оживающих картинок». Ее суть состоит в том, что с помощью приложения на смартфоне можно фактически «оживить» картинку и просмотреть дополнительный видеоматериал.

Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания важно и оформление учебников, которое должно быть красивым и фундаментальным, но вместе с тем и практичным. «Жалеть деньги на учебники нельзя», — сказал он.

Кроме того, президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе имеются самые различные материалы и информация для учеников, родителей и педагогов.

26 мая Александр Лукашенко посещает минскую среднюю школу № 61.

На базе учебного заведения пройдет встреча президента с учащимися под названием «Молодежь. Взгляд в будущее». Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с главой государства, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями.

Всего на встречу приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12−17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив, сообщает пресс-служба президента.