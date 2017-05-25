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Более 82% всех школ будут начинать уроки с девяти утра

26.05.2017 12:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. В новом учебном году 82,5% учреждений общего среднего образования будут начинать уроки с девяти утра, сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал перенести начало занятия на девять утра этой весной: по словам главы государства, тогда дети смогут высыпаться и лучше усваивать учебный материал. Инициативу президента поддержали Минобразования и Минздрав.

Более 82% всех школ будут начинать уроки с девяти утра
© Sputnik Владимир Астапкович
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"Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал", — заявил Лукашенко.

Как сообщил президенту министр образования Игорь Карпенко, 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8:30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений — с 8 утра.

"Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену", — сообщил министр образования.

Как отметил глава Минобразования, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет некоторого сокращения времени перемен.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заверил президент Беларуси, главным в вопросе начала занятий должно быть здоровье детей и их самочувствие.

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