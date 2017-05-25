Вожатые-переводчики и еда без свинины: в Беларуси ждут сирийских детей

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Дети из Сирии будут отдыхать в белорусских детских оздоровительных лагерях "Зубренок" и "Родничок" а августе нынешнего года.

Уже уточняется программа пребывания детей, составляются маршруты, бронируются билеты, рассказала Sputnik директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева.

Вожатые, психологи и волонтеры

На днях Александр Лукашенко подписал распоряжение об отдыхе сирийских детей в оздоровительных лагерях Беларуси. Ребята смогут отдохнуть в НДЦ "Зубренок" и детском оздоровительном лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком".

Лагерь "Зубренок" готовится принять 40 детей, которых будут сопровождать четверо взрослых из Сирии. Предполагается, что среди детей будут и пострадавшие в результате военных действий, сообщила Надежда Онуфриева.

"Запрашивали о возможности привезти детей-инвалидов, мы ответили, что готовы их принять", — сказала она.



© Sputnik/ Виталий Чуясов Детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок"

Сирийские ребята будут отдыхать в пятую смену с 14 по 28 августа. В лагерь пригласят переводчиков из Минского государственного лингвистического университета, а также психологов одного из столичных кризисных центров, которые имеют опыт работы с подобной категорией граждан. Кроме того, в "Зубренке" будут трудиться волонтеры — представители сирийской диаспоры в Беларуси.

Для ребят готовят спортивные и культурные мероприятия. Уже запланирован фестиваль искусств. Пройдут экскурсии в Мир и Несвиж.

"У нас на территории есть учебно-экскурсионный центр старинной культуры белорусов. Там и музей, и корчма, и русская баня… Кроме этого, у нас есть экологическая тропа с площадкой "Бобровая хатка", где располагается мини-зоопарк", — рассказала Надежда Онуфриева.

В лагере работает парк развлечений с батутами, гироскутерами и электрифицированными самокатами "Неугомонные детки". Есть мобильный планетарий, лазерный тир, фотобудка, комната кривых зеркал.

Директор центра отметила, что детям в "Зубренке" окажут все необходимое санаторно-курортное лечение. Тут им готовы предложить ванны, массаж, аэроионотерапию, подводный душ-массаж, спелеопроцедуры, сауну, бассейн.

Питание для ребят организуют по принципу "шведский стол". В блюдах не будет использоваться свинина.

Надежда Онуфриева добавила, что для детей планируется организовать встречу с министром образования Беларуси Игорем Карпенко. Сейчас программа мероприятия уточняется. Также будет организован вечер белорусско-сирийской дружбы.



© Фото: Образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" Школьники в образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Архивное фото

Средства на приобретение путевок для сирийских детей будут выделены из резервного фонда белорусского президента. Частично их оплатят за счет спонсорских средств, рассказала специалист.

С оздоровительным уклоном

Оздоровительный лагерь "Родничок" тоже готовится принять 40 сирийских детей с четырьмя сопровождающими. Вместе с ними здесь будут отдыхать около 150 белорусских ребят.

Как рассказал Sputnik начальник лагеря Геннадий Руженко, по случаю приезда гостей в учреждении с 14 по 28 августа откроется пятая смена.

Для ребят проведут много спортивных и развлекательных мероприятий. В том числе будут экскурсии по Минской области. Комитет по образованию Мингорисполкома уже занят разработкой спортивно-развлекательной программы.

Геннадий Руженко подчеркнул, что лагерь имеет оздоровительный уклон. На его территории работает большой спортивной комплекс, который включает в себя стадион, волейбольную и баскетбольную площадку, теннисных корты и тренажерные залы. Для ребят будут проводить занятия по лечебной физической культуре. Предусмотрено специальное питание, в котором "каждая калория на своем месте".

Переводчиками в лагере будут вожатые, студенты МГЛУ, если понадобится, будут приглашать и других специалистов.

"Я думаю, что у нас не будет проблем с языковым барьером, потому что вожатыми работают студенты из лингвистического вуза. Во-вторых, будет не один переводчик приглашен, я это точно знаю", — сказал Геннадий Руженко.

Также с ребятами будет работать психолог лагеря.

Специалист добавил, что предприятие "Белтелеком" не задействовано в оплате путевок сирийским детям.

Последние два года в "Родничке" оздоравливаются ребята из японского города Сендай в рамках международного сотрудничества городов-побратимов. Геннадий Руженко выразил свою убежденность, что его коллектив примет сирийских гостей на самом высоком уровне.

Детский оздоровительный лагерь "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" расположен в 45 км от МКАД по Гродненскому шоссе, в деревне Борок Воложинского района. Лагерь представляет собой комплекс современного градостроения, состоящий из четырех жилых корпусов, клуба-столовой, медицинского корпуса, павильона встреч, эстрадно-костровой площадки и большого спортивного комплекса.