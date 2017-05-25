Посол Литвы отказался от участия в туре дипломатов на БелАЭС

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Представители дипломатической миссии Литвы в Беларуси отказались от участия в поездке иностранных дипломатов на строящуюся белорусскую атомную электростанцию, сообщил Sputnik пресс-секретарь — начальник управления информации Беларуси Дмитрий Мирончик.

В пятницу при организационной поддержке МИД и министерства энергетики Беларуси аккредитованные в республике иностранные дипломаты посещают площадку строительства БелАЭС.

"К сожалению, в последний момент от визита отказались подтвердившие его ранее представители посольства Литвы. Мы также приглашали освещать его (визит — Sputnik) литовские информагентства, и даже аккредитовали некоторые литовские СМИ, но и они, к сожалению, не сочли возможным приехать", — сказал Мирончик.

Он подчеркнул, что белорусская сторона подходит к реализации атомного проекта крайне ответственно. Изначально проект был открытым для зарубежных партнеров страны, и на площадке строительства станции уже побывали десятки иностранных делегаций, руководство МАГАТЭ и других международных структур.

"Сегодняшнее мероприятие ориентировано на дипломатический корпус, аккредитованный в Беларуси. Важно сказать, что мы пошли навстречу пожеланиям посетить площадку строительства, которые выразили некоторые дипломатические представительства", — сказал Мирончик.

По его словам, всего в Островец прибыли более 25 глав дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, это послы, временные поверенные и старшие дипломаты. В их числе послы Великобритании, России, Германии, Швеции, Украины, Финляндии, Польши, Японии и ряда других стран.

Как сообщил иностранным дипломатам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, это уже второй подобный визит.

Он пригласил дипломатов задавать руководству станции и ему лично все интересующие их вопросы, касающиеся как строительства БелАЭС, так и перспектив развития Белорусской энергетики. Кроме того, Михадюк заявил, что белорусская сторона также готова ответить на вопросы дипломатов о жизни людей в этом регионе, о занятости, зарплатах и любых других темах.

По словам Михадюка, дипломаты смогут посетить производственную базу строящейся БелАЭС, побывать непосредственно на площадке строительства АЭС и в учебно-тренировочном центре. Кроме того дипломатам покажут, как живет и развивается Островец, который в будущем станет городом энергетиков. При этом замминистра подчеркнул, что строительство всей социальной инфраструктуры ведется за счет средств республиканского бюджета.

БелАЭС строится при участии России рядом с городом Островец, находящимся примерно в 50 километрах от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию намечен на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литовская сторона не раз выражала беспокойство в связи с возможными происшествиями на АЭС, однако, по словам экспертов, Вильнюс так и не предоставил никаких рациональных аргументов. В свою очередь Минск заявлял, что белорусская АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.