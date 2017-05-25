﻿ Посол Литвы отказался от участия в туре дипломатов на БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Литвы отказался от участия в туре дипломатов на БелАЭС

26.05.2017 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Представители дипломатической миссии Литвы в Беларуси отказались от участия в поездке иностранных дипломатов на строящуюся белорусскую атомную электростанцию, сообщил Sputnik пресс-секретарь — начальник управления информации Беларуси Дмитрий Мирончик.

В пятницу при организационной поддержке МИД и министерства энергетики Беларуси аккредитованные в республике иностранные дипломаты посещают площадку строительства БелАЭС.

"К сожалению, в последний момент от визита отказались подтвердившие его ранее представители посольства Литвы. Мы также приглашали освещать его (визит — Sputnik) литовские информагентства, и даже аккредитовали некоторые литовские СМИ, но и они, к сожалению, не сочли возможным приехать", — сказал Мирончик.

Он подчеркнул, что белорусская сторона подходит к реализации атомного проекта крайне ответственно. Изначально проект был открытым для зарубежных партнеров страны, и на площадке строительства станции уже побывали десятки иностранных делегаций, руководство МАГАТЭ и других международных структур.

"Сегодняшнее мероприятие ориентировано на дипломатический корпус, аккредитованный в Беларуси. Важно сказать, что мы пошли навстречу пожеланиям посетить площадку строительства, которые выразили некоторые дипломатические представительства", — сказал Мирончик.

По его словам, всего в Островец прибыли более 25 глав дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, это послы, временные поверенные и старшие дипломаты. В их числе послы Великобритании, России, Германии, Швеции, Украины, Финляндии, Польши, Японии и ряда других стран.

Как сообщил иностранным дипломатам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, это уже второй подобный визит.

Он пригласил дипломатов задавать руководству станции и ему лично все интересующие их вопросы, касающиеся как строительства БелАЭС, так и перспектив развития Белорусской энергетики. Кроме того, Михадюк заявил, что белорусская сторона также готова ответить на вопросы дипломатов о жизни людей в этом регионе, о занятости, зарплатах и любых других темах.

По словам Михадюка, дипломаты смогут посетить производственную базу строящейся БелАЭС, побывать непосредственно на площадке строительства АЭС и в учебно-тренировочном центре. Кроме того дипломатам покажут, как живет и развивается Островец, который в будущем станет городом энергетиков. При этом замминистра подчеркнул, что строительство всей социальной инфраструктуры ведется за счет средств республиканского бюджета.

БелАЭС строится при участии России рядом с городом Островец, находящимся примерно в 50 километрах от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию намечен на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литовская сторона не раз выражала беспокойство в связи с возможными происшествиями на АЭС, однако, по словам экспертов, Вильнюс так и не предоставил никаких рациональных аргументов. В свою очередь Минск заявлял, что белорусская АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в посещении площадки строительства станции участвуют более 25 глав дипмиссий и временных поверенных, однако литовские дипломаты в последний момент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 82% всех школ будут начинать уроки с девяти утра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика