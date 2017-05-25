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Полесье в воде. В Калинковичах после дождя вызывали МЧС, а в Мозыре выпало 121% майской нормы осадков
26.05.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Сильные дожди прошли вчера сразу в нескольких районах Гомельской области. Особенно досталось Мозырскому, Речицкому и Калинковичскому.
Как
Также 28 мм осадков за сутки зафиксировано в Василевичах (49% месячной нормы).
А жителям Калинковичей 25 мая и вовсе потребовалась
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Полесье в воде. В Калинковичах после дождя вызывали МЧС, а в Мозыре выпало 121% майской нормы осадков
Сильные дожди прошли в Мозырском, Калинковичском и Речицком районах.
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