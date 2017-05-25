Полесье в воде. В Калинковичах после дождя вызывали МЧС, а в Мозыре выпало 121% майской нормы осадков

Сильные дожди прошли вчера сразу в нескольких районах Гомельской области. Особенно досталось Мозырскому, Речицкому и Калинковичскому.





Как сообщают Naviny.by за последние сутки (с 21 часа 24 мая до 21 часа 25 мая) в Мозыре выпало 68 мм осадков, или 68 литров воды на квадратный метр территории. Это составляет 121% майской нормы осадков (56 мм).

Также 28 мм осадков за сутки зафиксировано в Василевичах (49% месячной нормы).

А жителям Калинковичей 25 мая и вовсе потребовалась помощь спасателей . Из-за сильных дождей произошло подтопление тринадцати подворий. Глубина подтопления составила от 10 до 40 см.