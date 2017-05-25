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Полесье в воде. В Калинковичах после дождя вызывали МЧС, а в Мозыре выпало 121% майской нормы осадков

26.05.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Сильные дожди прошли вчера сразу в нескольких районах Гомельской области. Особенно досталось Мозырскому, Речицкому и Калинковичскому.


Как сообщают Naviny.by за последние сутки (с 21 часа 24 мая до 21 часа 25 мая) в Мозыре выпало 68 мм осадков, или 68 литров воды на квадратный метр территории. Это составляет 121% майской нормы осадков (56 мм).

Также 28 мм осадков за сутки зафиксировано в Василевичах (49% месячной нормы).

А жителям Калинковичей 25 мая и вовсе потребовалась помощь спасателей. Из-за сильных дождей произошло подтопление тринадцати подворий. Глубина подтопления составила от 10 до 40 см.

 
 
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Сильные дожди прошли в Мозырском, Калинковичском и Речицком районах.

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