Белорусский дипломат призвал страны ООН повысить правовую защиту переводчиков в условиях вооруженных конфликтов

Андрей Дапкюнас. Фото МИД Беларуси

26 мая, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас 25 мая принял участие в открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН на тему "Защита гражданского населения и медицинского персонала во время вооруженных конфликтов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В своем выступлении Андрей Дапкюнас подчеркнул наличие в местах конфликтов еще одной категории гражданского населения, которая требует специальной защиты, - переводчиков. Постпред Беларуси обратился к статистике, которая свидетельствует об огромных потерях среди профессионалов-лингвистов, способствующих установлению диалога между противоборствующими сторонами и с гражданским населением.

Белорусский дипломат призвал государства - члены ООН предпринять обсуждение международного документа, который бы повысил правовую защиту переводчиков в условиях вооруженного конфликта и в ситуации постконфликтного миростроительства.

Инициирование Беларусью этого вопроса в Совете Безопасности ООН стало продолжением системных усилий делегации Беларуси при ООН, направленных на придание большего внимания и уважения к этой профессии, тесно связанной с дипломатической и международной деятельностью.-0-