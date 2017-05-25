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Президент посоветовал школьникам "не терять своей земли" и рассказал, как стать лидером

26.05.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Лидерские качества нужны в любой сфере деятельности, а искать счастье надо прежде всего на родине. Об этом рассказал школьникам Александр Лукашенко во время посещения столичной школы № 61, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: president.gov.by

«Именно под нашим небом — Беларуси — вы сможете быть в полной степени счастливыми и осуществить свою мечту», — заявил президент на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее».

Он отметил, что, конечно, можно уехать и за границу, как делают некоторые. «Мы никого не удерживаем», — добавил президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает практика, потом может быть достаточно сложно вновь интегрироваться в родную страну, найти свое место в обществе. «Главное — это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую не как президент, а как человек: не теряйте своей земли! Живите на ней и старайтесь сделать что-то для той земли, на которой вы родились. Для тех людей, благодаря которым вы, возможно, станете великими и лидерами», — призвал глава государства.

«Вы — наша надежда, богатство страны. И мы обязаны сделать и будем делать все для того, чтобы вы прижились на этой земле, чтобы вы ценили эту землю и защищали», — заверил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал школьникам о качествах настоящего лидера и призвал ценить время. «Как президент и глава государства я просто обязан придавать особое значение молодому поколению. Потому что вижу в вас завтрашний день», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что лидерские качества нужны в самых различных сферах, будь то управление страной или конкретное производство. «Вы можете быть лидерами и в трудовых коллективах. Настоящий лидер — это не только руководитель крупного предприятия, председатель гор-, райисполкома или же глава правительства и президент. Настоящий лидер — он всегда лидер и в коллективе. Очень надеюсь, что вы и есть такие люди», — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также посоветовал школьникам не терять впустую драгоценное время в их юные годы. «В жизни надо делать все в свое время. Если вы сейчас не сделаете то, что должны — получить знания, построить фундамент своей жизни в целом — завтра уже будет поздно».

«Сейчас жизнь не та, что у ваших преподавателей или у меня. Раньше она была более спокойной. Сейчас жизнь жутко спрессована. Если ты потеряешь год, ты завтра не наверстаешь. У тебя не будет этого времени. Твои сверстники уйдут вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

 
 
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"Именно под нашим небом - Беларуси - вы сможете быть в полной степени счастливыми и осуществить свою мечту", - заявил президент.

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