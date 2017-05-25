Приказ президента выполнен молниеносно: школы будут начинать уроки с 9 утра

Сегодня Александр Лукашенко посетил с визитом 61-ю минскую школу.

Как сообщает пресс-служба президента, во время визита в школу президента сопровождал министр образования Игорь Карпенко. Он сообщил, что все недавние приказы Александра Лукашенко будут оперативно выполнены к началу учебного года: школы готовы начинать занятия в 9 утра, а учебники перепишут, как того и требовал президент. При этом министр все же признал, что переписать все учебные пособия не получится по объективным причинам. Лукашенко согласился, что переписывать все учебники не надо, посоветовав переделать только те, которые «не терпят».

Президент также обратил внимание на оформление учебников, заявив, что «жалеть деньги на учебники нельзя».

Коснулся президент и темы начала занятий в школе в первой смене. Президент по-прежнему полагает, что в первую очередь здесь надо обращать внимание на потребности детей.

«Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель - здоровье детей и способность усваивать материал», - отметил президент.

Министр образования сообщил в ответ, что школы готовы выполнить приказ главы государства с началом нового учебного года

«Мы промониторили. Да, действительно, есть объективно школы, которые могут начинать учебные занятия с 9 утра. Это, как правило, сельские школы и учреждения образования, работающие в одну смену», - доложил Карпенко. По его словам, сложности возникают у школ, где учебный процесс организован в две смены, но соответствующие вопросы решаются в том числе за счет некоторого сокращения времени перемен.

Александру Лукашенко также была представлена информация, согласно которой 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 8.30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений - с 8 утра.

Напомним, что 24 мая начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко, согласно санитарным нормам и правилам, оптимальное время для начала уроков в школе - 9 утра. Готовы чиновники внести некоторые изменения в СанПиН, связанные с учебным процессом. Таким образом, в Минобразования сразу бросились выполнять приказ президента. Последние недели занимается исключительно формированием нового графика обучения. Виной тому недавнее заявление президента страны о том, что на первых уроках первой смены дети чаще всего спят - о чем ему рассказал его сын.

Согласованное решение о времени начала занятий в школах могут принять до конца июня.