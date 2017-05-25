Лукашенко: задания ЦТ будут соответствовать школьной программе

Задания на централизованном тестировании для поступления в вузы уже в нынешнем году будут полностью соответствовать школьной программе. Об этом Александр Лукашенко рассказал в ходе посещения 26 мая средней школы № 61 в Минске, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

«Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе», — заверил Лукашенко.

Он отметил, что ранее для составления тестов приглашали представителей научных кругов, которые делали это на своем уровне. «И мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя) летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно», — сказал президент.

Александр Лукашенко также заявил, что в какой-то степени от тестов откажутся, особенно это касается поступления на творческие специальности. «Мы это сделали еще раньше, но будем расширять. Потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте преподаватель не видит человека. Это плохо», — уверен глава государства.

Напомним, с этого года абитуриенты могут по желанию сдавать четыре ЦТ (при поступлении достаточно результатов по трем предметам), а срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет.





Прием документов в вузы

12−17 июля — вузы начнут принимать документы на бюджет и на платное

12−14 июля — прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности

12−31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

12 июля — 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

12 июля — 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

*Когда проходят вступительные экзамены в вузах

18−21 июля — вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС

18−26 июля — вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств.

18−25 июля — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку».

6−15 декабря — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку».

15 ноября — 5 декабря — учреждения высшего образования сельхозпрофиля начнут принимать документы на «заочку».

**Прием документов в ссузы

20 июля — 3 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования за счет бюджета.

20 июля — 14 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования на платное.

20 июля — 9 августа — прием документов на бюджет в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

20 июля — 16 августа — прием документов на платное в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

15 июня — 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на дневную форму обучения. Если на какие-то специальности будет недобор, то сроки приема продлят до укомплектования групп. Но не дольше чем до 15 сентября.

15 июня — 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на вечернюю форму обучения. А по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» — с 1 октября по 20 ноября.

1−10 октября — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на заочную форму обучения.

Более подробную информацию можно получить на сайте Министерства образования в рубрике «Абитуриенту».