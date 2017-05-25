Шуневич нацеливает органы внутренних дел на более качественную работу

Игорь Шуневич

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич нацеливает органы внутренних дел на более качественную и эффективную работу с населением. Об этом он заявил сегодня журналистам перед представлением нового начальника УВД Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основных я вижу две задачи. Первое - сохранение всех позитивных наработок, которые существуют в УВД, и привнесение в работу в милиции передового опыта. Также хотелось бы на порядок улучшить качество работы органов внутренних дел, в том числе по обслуживанию населения. Для более качественного, оперативного и эффективного реагирования на все факторы, которые влияют на жизнь человека. Чтобы каждый гражданин понимал и чувствовал, что сотрудники внутренних дел всегда придут на помощь", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Министр МВД представил коллективу УВД Брестского облисполкома нового начальника, на должность которого назначен полковник милиции Александр Астрейко. Он прошел все стадии профессионального становления - от рядового милиционера до заместителя начальника управления внутренних дел Миноблисполкома.

"Министром определено два направления служебной деятельности, на которые нужно обратить внимание. Речь идет о профилактике правонарушений в сфере борьбы с экономическими преступлениями, а также незаконного оборота наркотиков, - сказал Александр Астрейко. - В целом поставлена задача, как перед ведомством, так и перед личным составом УВД, постоянного совершенствования и самообразования. Это необходимо, чтобы сотрудники милиции шли в ногу со временем и могли адекватно реагировать на вновь появляющиеся угрозы".-0-