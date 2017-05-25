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Суриков: Беларусь может построить еще два ядерных реактора

26.05.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ОСТРОВЕЦ, 26 май — Sputnik. Беларусь, в случае эффективной работы БелАЭС и решения вопросов со сбытом электроэнергии и тепла, может построить еще два ядерных реактора, заявил посол России в Беларуси Александр Cуриков.

Суриков: Беларусь может построить еще два ядерных реактора
© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, проработки это вопроса велись еще во время принятия в Беларуси стратегического решения о сооружении АЭС.

"Велись проработки, они не являются особым секретом, о том, что в случае успешной работы АЭС, организации сбыта не только электрической, но и тепловой энергии, возможно сооружение здесь же, на этой самой площадке, еще двух реакторов", — сказал Суриков журналистам в пятницу в Островце.

По его словам, пока такие переговоры и наработки не ведутся, однако это не значит, что такой проект не может быть реализован.

Суриков подчеркнул, что островецкая площадка является самой надежной в геологическом плане, кроме того, к началу строительства еще двух блоков, на площадке будет уже создана вся инфраструктура, что удешевит стоимость строительства.

Белорусская АЭС вблизи города Островец Гродненской области строится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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В случае, если будет найден рынок сбыта не только электроэнергии, но и тепла, в Островце может быть построено еще два реактора общей мощностью 2,4 тыс Мегаватт.

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