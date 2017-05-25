Лукашенко рассказал о реформе централизованного тестирования

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Работа над изменением централизованного тестирования (ЦТ) в Беларуси продолжается, рассказал на встрече со школьниками в пятницу президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко в пятницу встретился с лучшими минскими школьниками и пригласил их для открытого диалога по острым вопросам. Среди тем, о которых президент рассказал детям, было и централизованное тестирование.



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"Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе", — рассказал Лукашенко.

Президент отметил, что ранее для составления тестов приглашали представителей научных кругов, которые делали это на своем уровне.

"И мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя) летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно", — отметил президент.

В какой-то степени от ЦТ и откажутся, сказал Лукашенко. В том числе при поступлении на творческие специальности. "Мы это сделали еще раньше, но будем расширять. Потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте преподаватель не видит человека. Это плохо", — отметил президент.

Разговор о возможной отмене ЦТ для некоторых абитуриентов ведутся в Беларуси около года — ранее Минобразования предлагало заменить тестирование внутренними творческими экзаменами. Также высказывалась идея о внедрении так называемого "Национального экзамена", однако после смены министра образования в конце 2016 года идея "заглохла".

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