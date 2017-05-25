Деревянное здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне стало одним из лучших зданий города

Деревянное здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне вошло в число 50 лучших зданий города, получив премию Королевского института британских архитекторов (RIBA London Award), сообщает « Радыё Свабода ».



Фото: Spheron Architects, © Joakim Borén

Данный институт архитекторов создан в 1834 году. Это профессиональный союз в Великобритании.

Церковь открыли в декабре 2016 года, она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.

«Для нас это было большим удивлением, — говорит Со в интервью „Радыё Свабода“. — В жюри были признанные во всем мире представители архитектуры. Как, например, редактор онлайн-журнала Deezeen. Я очень рад этому. И особенно приятно, что отметили проект, вдохновленный наследием белорусских деревянных церквей».

Как сообщали Naviny.by , белорусский греко-католический приход существует в Лондоне уже почти 70 лет. Здесь служили Чеслав Сипович, первый после ликвидацией Унии греко-католический епископ, и отец Александр Надсон, просветитель, ученый, переводчик.