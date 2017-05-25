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Деревянное здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне стало одним из лучших зданий города

26.05.2017 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Деревянное здание белорусской греко-католической церкви в Лондоне вошло в число 50 лучших зданий города, получив премию Королевского института британских архитекторов (RIBA London Award), сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Spheron Architects, © Joakim Borén

Данный институт архитекторов создан в 1834 году. Это профессиональный союз в Великобритании.

Церковь открыли в декабре 2016 года, она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Архитектор — Со Цзывай (Tszwai So). Он родом из Китая, учился в Великобритании. Заинтересовавшись Беларусью, перешел в униатство.

«Для нас это было большим удивлением, — говорит Со в интервью „Радыё Свабода“. — В жюри были признанные во всем мире представители архитектуры. Как, например, редактор онлайн-журнала Deezeen. Я очень рад этому. И особенно приятно, что отметили проект, вдохновленный наследием белорусских деревянных церквей».

Как сообщали Naviny.by, белорусский греко-католический приход существует в Лондоне уже почти 70 лет. Здесь служили Чеслав Сипович, первый после ликвидацией Унии греко-католический епископ, и отец Александр Надсон, просветитель, ученый, переводчик.

 
 
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Церковь открыли в декабре 2016 года, она напоминает традиционные барочные храмы Беларуси. Ее возвели в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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