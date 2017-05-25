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БЖД просит соблюдать требования к выпасу и прогону скота через пути

26.05.2017 13:45 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога обращается с просьбой соблюдать требования к выпасу и прогону скота через железнодорожные пути, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с началом сезона массового выпаса скота на лугах вблизи железнодорожных путей и с целью предупреждения случаев наезда на животных обращаем внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий, председателей сельских исполнительных комитетов, а также владельцев частных подворий на необходимость соблюдения требований, предъявляемых к выпасу скота вблизи железной дороги и прогона его через железнодорожные пути", - говорится в сообщении БЖД.

По данным пресс-центра, за прошлый и 4 месяца текущего года было допущено 12 случаев наезда подвижного состава на животных, в результате чего погибли более 30 голов скота. Столкновение поездов с домашними животными влечет за собой не только их гибель, но и создает угрозу безопасности движения, наносит экономический ущерб БЖД, а также является причиной сбоев в графике движения пассажирских поездов. Кроме того, в результате экстренного торможения или столкновения возникает опасность травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Несмотря на то, что работниками отделений Белорусской железной дороги регулярно проводится разъяснительная работа в сельскохозяйственных предприятиях, организациях, расположенных в пятикилометровой зоне от железнодорожных путей, проблема безнадзорного выпаса скота и его выхода на пути по-прежнему остается актуальной, отметили в БЖД.

Так, 20 мая по причине выхода на пути стада коров на перегоне Славное-Толочин, допущенного по вине работников сельхозпредприятия "Толочинская новинка", поезд №30 сообщением Калининград-Москва сбил более пяти животных. В результате был поврежден электровоз ЭП-20 №36. Кроме того, инцидент вызвал задержку в графике движения семи поездов. Белорусской железной дороге причинен экономический ущерб на сумму более Br2,6 тыс. без учета затрат на ремонт электровоза.

В пресс-центре добавили, что при проведении полевых работ актуальной является также проблема переезда через железнодорожные пути сельскохозяйственной техники на запрещающий сигнал светофора.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным пресс-центра, за прошлый и 4 месяца текущего года было допущено 12 случаев наезда подвижного состава на животных, в результате чего погибли более 30 голов...

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