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В Беларуси планируется внести изменения в порядок оплаты риелторских услуг

26.05.2017 13:38 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси планируется внести изменения в порядок оплаты риелторских услуг
Татьяна Булах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется внести изменения в порядок оплаты риелторских услуг. Об этом сообщила консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Беларуси Татьяна Булах во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

"Министерством юстиции была проведена работа по изучению и анализу допускаемых в сфере оказания риелторских услуг нарушений и проблемных вопросов, решить которые планируется корректировкой нормативной правовой базы. В частности, планируется внести изменения в существующий ныне порядок оплаты риелторских услуг", - отметила специалист.

В том числе предлагается урегулировать вопросы, связанные с оплатой риелторской услуги по представлению письменной информации о спросе и предложении на объекты недвижимости для заключения договора найма (поднайма) объектов жилищного фонда. Такая услуга будет оказываться только в совокупности с подбором вариантов сделки с объектом недвижимости и оплачиваться после подписания сторонами акта оказанных услуг.

Кроме того, планируется отменить государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам, что будет способствовать развитию конкуренции на рынке риелторских услуг.

"Необходимо также скорректировать порядок размещения рекламы объектов недвижимости, что обусловлено значительным количеством нарушений в данной сфере, влекущих жалобы потребителей", - сказала Татьяна Булах.

По ее словам, эти и другие предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по оказанию риелторских услуг, в настоящее время прорабатываются межведомственной рабочей группой, в состав которой входят представители различных государственных органов и риелторских организаций. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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