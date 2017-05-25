Шуневич представил в Бресте нового начальника УВД и нацелил сотрудников на качественную работу

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич нацеливает органы внутренних дел на более качественную и эффективную работу с населением. Об этом он заявил сегодня журналистам перед представлением нового начальника УВД Брестского облисполкома.

«Основных я вижу две задачи. Первое — сохранение всех позитивных наработок, которые существуют в УВД, и привнесение в работу в милиции передового опыта. Также хотелось бы на порядок улучшить качество работы органов внутренних дел, в том числе по обслуживанию населения. Для более качественного, оперативного и эффективного реагирования на все факторы, которые влияют на жизнь человека. Чтобы каждый гражданин понимал и чувствовал, что сотрудники внутренних дел всегда придут на помощь», — подчеркнул Игорь Шуневич.

Министр МВД представил коллективу УВД Брестского облисполкома нового начальника, на должность которого назначен полковник милиции Александр Астрейко. Он прошел все стадии профессионального становления — от рядового милиционера до заместителя начальника управления внутренних дел Миноблисполкома.



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«Министром определено два направления служебной деятельности, на которые нужно обратить внимание. Речь идет о профилактике правонарушений в сфере борьбы с экономическими преступлениями, а также незаконного оборота наркотиков, — сказал Александр Астрейко. — В целом поставлена задача, как перед ведомством, так и перед личным составом УВД, постоянного совершенствования и самообразования. Это необходимо, чтобы сотрудники милиции шли в ногу со временем и могли адекватно реагировать на вновь появляющиеся угрозы».

До назначения в Брест Астрейко работал в качестве заместителя начальника УВД Минского облисполкома — начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома.