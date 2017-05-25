26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В СНГ планируется создать систему совместных антитеррористических мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны России по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета министров обороны СНГ.

"Учитывая значимость развития сотрудничества в сфере военной безопасности, главы оборонных ведомств государств СНГ уделили особое внимание военным аспектам противодействия международному терроризму, в частности, созданию системы проведения совместных мероприятий антитеррористической направленности", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Главы военных ведомств Содружества приняли также решение о создании координационного комитета по полевой выучке. Его деятельность призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил государств СНГ.

Совет министров обороны СНГ одобрил вопросы финансового обеспечения Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

Кроме того, принят план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ приняли участие министры обороны Беларуси, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Кыргызстана и военный атташе Туркменистана.-0-