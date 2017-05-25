ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В СНГ планируется создать систему совместных антитеррористических мероприятий

26.05.2017 14:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В СНГ планируется создать систему совместных антитеррористических мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны России по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета министров обороны СНГ.

"Учитывая значимость развития сотрудничества в сфере военной безопасности, главы оборонных ведомств государств СНГ уделили особое внимание военным аспектам противодействия международному терроризму, в частности, созданию системы проведения совместных мероприятий антитеррористической направленности", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Главы военных ведомств Содружества приняли также решение о создании координационного комитета по полевой выучке. Его деятельность призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил государств СНГ.

Совет министров обороны СНГ одобрил вопросы финансового обеспечения Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

Кроме того, принят план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ приняли участие министры обороны Беларуси, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Кыргызстана и военный атташе Туркменистана.-0-

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы военных ведомств Содружества приняли также решение о создании координационного комитета по полевой выучке. Его деятельность призвана обеспечить более...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
РЕПОРТАЖ: В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьники посещали Дворец Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика