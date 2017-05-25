РЕПОРТАЖ: В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьники посещали Дворец Независимости

Посещение Дворца Независимости для ребят начинается с прогулки по прилегающей территории. Внутренний двор, Аллея почетных гостей - эти места часто бывают запечатлены на фотографиях и в новостных видеосюжетах, когда в нашу страну приезжают высокие должностные лица из других государств или международных организаций.

Однако не всегда попадает в объективы камер высокая бронзовая девушка, олицетворяющая Беларусь. Из рук она выпускает семь голубей, которые символизируют области республики и столицу. Автором восьмиметровой композиции стал известный скульптор Сергей Бондаренко. На ее создание у мастера ушло около восьми месяцев.

- Бытует мнение, что во Дворец Независимости невозможно попасть, нельзя тут ничего трогать, фотографировать. На самом деле это большой миф, - не успевают школьникам развенчать все вымыслы, как те сразу достают смартфоны, чтобы сделать памятное селфи, и не одно.

Через зал торжественных церемоний проходят все посетители Дворца Независимости, с какой бы целью они ни прибыли сюда: будь это главы иностранных государств, члены белорусского правительства или экскурсионные группы. Здесь проходят главные официальные мероприятия - от чествования олимпийцев до инаугурации Президента.

Интерьер Дворца Независимости создан отечественными мастерами и предприятиями. Закономерным исключением является лишь отделочный материал - мрамор и гранит.

- Все этапы строительства, начиная от возведения металлоконструкций и заканчивая декором, находились на контроле у Александра Лукашенко. Более того, он даже сам принимал участие в разработке дизайна одного из залов, -удивляют юных посетителей. - Дворец Независимости построили всего за 30 месяцев, ежедневная численность рабочих составляла 2,8 тыс. человек.

В этом же зале под витриной хранится копия с оригинала Слуцкого пояса, которую подарили главе государства в 2013 году во время посещения им предприятия "Слуцкие пояса".

Над витриной в рельефных медальонах запечатлены исторические архитектурные сооружения Беларуси, в том числе дворец в Несвиже, Мирский замок, Холмские ворота Брестской крепости.

Также выставлены картины, которые дарили Президенту его коллеги из других стран. А ровно на этаж выше расположились произведения белорусских художников.

Зеленый зал Дворца Независимости обрел мировую известность в феврале 2015 года: именно в нем проходили переговоры "нормандской четверки" - лидеров России, Украины, Германии и Франции. Хотя изначально планировалось, что здесь они просто смогут отдохнуть от суеты в преддверии переговоров.

- Но президенты посчитали этот зал настолько, как они выразились, демократичным и уютным, что решили здесь и проводить переговоры, которые продолжались в течение почти 17 часов. Более того, они сами решили передвинуть фактически всю мебель в зале и расположились на диванах у стены, -посвящают школьников в тайны переговоров.

Учащиеся сразу занимают исторические места, и это оказывается отличным поводом сделать очередное селфи.

К слову, вся мебель в этом зале, как и во всех других, - белорусского производства. Например, стол изготовлен на предприятии "Бобруйскмебель", стулья сделал "Пинскдрев", а диваны произведены в Молодечно.

Прямо над Зеленым залом расположился его близнец - Каминный зал, который является одним из самых любимых у Александра Лукашенко. Здесь он чаще всего принимает зарубежных гостей, поэтому помещение регулярно появляется на телеэкранах и фотографиях.

- Были во многих местах, но такой красоты еще не видели, - делится молодежь впечатлениями. - Даже сложно выделить что-то одно.

Проходя к другим залам дворца, школьники обращают внимание на бережно расставленные вдоль коридора экспонаты. Ими оказываются подарки, которые были подарены Президенту Беларуси высокими особами других стран.

Например, можно увидеть ручку Папы Римского Франциска. Понтифик подарил ее Александру Лукашенко ровно год назад во время встречи в Ватикане. Примечательно, что этой ручкой пользовался и предыдущий Папа - Бенедикт XVI.

Однако главный сюрприз ждал учащихся впереди...

Обойдя еще несколько помещений, в том числе яркий и аутентичный Национальный зал, который особо полюбился федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, ребята оказываются в той части дворца, куда до сих пор не ступала нога ни одного экскурсанта.

- Вы еще не устали? А то ведь некоторые на каблуках, -интересуются у молодежи, тем самым лишь разогревая их интерес.

- Нет! - хором восклицают учащиеся и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Может быть, все-таки сказываются каблуки после часового тура по дворцу.

- Наша экскурсия необычная. Сегодня Президент именно для вас разрешил посмотреть его рабочий кабинет. Никогда до этого еще... -пытаются сопровождающие создать торжественность момента, но восторженные возгласы и аплодисменты прерывают их. - На самом деле, во Дворце Независимости побывали десятки экскурсионных групп, и каждая, когда проходила около приемной, просила хотя бы одним глазком заглянуть в кабинет Президента. Но ведь статус нашего здания особенный, поэтому им не удавалось попасть туда. Но для вас Александр Григорьевич сделал исключение.

Школьники, затаив дыхание, проходят в кабинет. Как говорится, дальнейшие комментарии излишни.

- Ого, какой глобус! А это что? А какие книги тут стоят? А что любит читать Президент? А где он подписывает документы? Тут он принимает министров? - сыплются вопросы от участников экскурсии.

Получив все ответы, ребята покидают помещение и уступают место другим группам. Чтобы закрепить увиденное и услышанное, им предлагается посмотреть небольшой фильм об основных этапах строительства Дворца Независимости и его архитектурных особенностях. По завершении экскурсии они, переполненные впечатлениями, покидают территорию дворца, но признаются, что надеются сюда еще вернуться.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

ФОТО Николай ПЕТРОВ,

БЕЛТА.