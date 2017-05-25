ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песок первого класса и спецтехника для уборки - на минских пляжах станет комфортнее

26.05.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этим летом предприятие «Минское лесопарковое хозяйство» планирует закупить пляжеуборочную машину для ухода за песчаными пляжами. Об этом рассказал директор предприятия Павел Богданчик в ходе объезда зон массового отдыха у воды комиссией Мингорисполкома.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Итальянская машина стоимостью около 18 тысяч рублей должна прибыть в Беларусь после 15 июня. Средства на ее приобретение Минсклеспаркхозу выделил Мингоркомприроды. Навесной агрегат, который будет крепиться к отечественному мини-трактору, предназначен для рыхления, просеивания песка и очистки его от мелкого мусора. Техника будет работать на всех песчаных пляжах Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды.

Обслуживающая организация обещает, что нежиться на песочке у воды этим летом станет приятнее. На песчаных пляжах уже выполняют и закончат к 3 июня подсыпку песка. В общей сложности на минские пляжи из карьеров Логойского района доставят 7 тысяч кубометров песка первого класса.

В нынешнем году предприятие также закупает для пляжей и городских лесов евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. За счет средств, полученных от Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, закуплен мусоровоз с задней загрузкой для их обслуживания.

Как подчеркнул Павел Богданчик, в целом столичные пляжи уже готовы к встрече с отдыхающими: отремонтировано и окрашено оборудование, выполнен покос газонов, завершается очистка дна водоемов.

К предстоящему сезону в зонах отдыха у воды, находящихся на обслуживании Минсклеспаркхоза, дополнительно установлено 14 беседок, 5 комплектов лесной мебели, 20 шлагбаумов на въездах, более 200 ограждающих конструкций, а также мангалы, кабинки для переодевания, урны и другое.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также у воды установили новые беседки и лесную мебель, шлагбаумы на въезде и ограждающие конструкции, мангалы и кабинки для переодевания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шуневич представил в Бресте нового начальника УВД и нацелил сотрудников на качественную работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика