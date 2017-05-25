Песок первого класса и спецтехника для уборки - на минских пляжах станет комфортнее

Этим летом предприятие «Минское лесопарковое хозяйство» планирует закупить пляжеуборочную машину для ухода за песчаными пляжами. Об этом рассказал директор предприятия Павел Богданчик в ходе объезда зон массового отдыха у воды комиссией Мингорисполкома.



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Итальянская машина стоимостью около 18 тысяч рублей должна прибыть в Беларусь после 15 июня. Средства на ее приобретение Минсклеспаркхозу выделил Мингоркомприроды. Навесной агрегат, который будет крепиться к отечественному мини-трактору, предназначен для рыхления, просеивания песка и очистки его от мелкого мусора. Техника будет работать на всех песчаных пляжах Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды.

Обслуживающая организация обещает, что нежиться на песочке у воды этим летом станет приятнее. На песчаных пляжах уже выполняют и закончат к 3 июня подсыпку песка. В общей сложности на минские пляжи из карьеров Логойского района доставят 7 тысяч кубометров песка первого класса.

В нынешнем году предприятие также закупает для пляжей и городских лесов евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. За счет средств, полученных от Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, закуплен мусоровоз с задней загрузкой для их обслуживания.

Как подчеркнул Павел Богданчик, в целом столичные пляжи уже готовы к встрече с отдыхающими: отремонтировано и окрашено оборудование, выполнен покос газонов, завершается очистка дна водоемов.

К предстоящему сезону в зонах отдыха у воды, находящихся на обслуживании Минсклеспаркхоза, дополнительно установлено 14 беседок, 5 комплектов лесной мебели, 20 шлагбаумов на въездах, более 200 ограждающих конструкций, а также мангалы, кабинки для переодевания, урны и другое.