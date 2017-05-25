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За правопорядком в Беларуси проследит единая система видеонаблюдения
26.05.2017 14:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, подписал указ о единой системе видеонаблюдения в стране, сообщает
Документ предусматривает создание системы видеонаблюдения на основе единых технических требований централизованной системы мониторинга.
«Основной ее задачей определено наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - отмечается в сообщении.
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