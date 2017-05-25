Медведев: Страны СНГ работают над самодостаточным рынком продуктов

Казань в пятницу принимает глав правительств стран СНГ . Председательствует Дмитрий Медведев. В планах - подписание международных договоров по атомной энергии, геодезии, картографии и дистанционному зондированию Земли, сообщает телеканал «МИР 24».

«Все документы, включенные в проект повестки дня, прошли экспертную проработку и установленный порядок согласования, а также были одобрены экономическим советом СНГ и Советом министров иностранных дел. Имевшиеся замечания и предложения к отдельным документам вчера были согласованы», - заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Современные вызовы ставят вопрос о необходимости оптимизации структур СНГ. В повестке совета - вопросы безопасности, развития транспорта и снятия торговых барьеров.