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Медведев: Страны СНГ работают над самодостаточным рынком продуктов

26.05.2017 13:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Казань в пятницу принимает глав правительств стран СНГ. Председательствует Дмитрий Медведев. В планах - подписание международных договоров по атомной энергии, геодезии, картографии и дистанционному зондированию Земли, сообщает телеканал «МИР 24».

«Все документы, включенные в проект повестки дня, прошли экспертную проработку и установленный порядок согласования, а также были одобрены экономическим советом СНГ и Советом министров иностранных дел. Имевшиеся замечания и предложения к отдельным документам вчера были согласованы», - заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Современные вызовы ставят вопрос о необходимости оптимизации структур СНГ. В повестке совета - вопросы безопасности, развития транспорта и снятия торговых барьеров.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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Премьер-министры стран Содружества обсуждают в Казани современные вызовы и модернизацию структур СНГ.

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