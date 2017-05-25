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Медведев: Страны СНГ работают над самодостаточным рынком продуктов
26.05.2017 13:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Казань в пятницу принимает
«Все документы, включенные в проект повестки дня, прошли экспертную проработку и установленный порядок согласования, а также были одобрены экономическим советом СНГ и Советом министров иностранных дел. Имевшиеся замечания и предложения к отдельным документам вчера были согласованы», - заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Современные вызовы ставят вопрос о необходимости оптимизации структур СНГ. В повестке совета - вопросы безопасности, развития транспорта и снятия торговых барьеров.
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