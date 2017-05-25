«Дети называют сегодняшние школьные учебники унылыми, а учителя в них находят немало ошибок», — говорят авторы проекта «Народный учебник». Их идея — создать идеальное пособие. Для начала — по физике для 7 класса. Предложения, каким оно должно быть, собирают от учителей со всей страны.



Авторы проекта «Народный учебник» Александр Рубанов и Сергей Ольшевский

​Проект «Народный учебник» прошел в финал конкурса Social Weekend в этом году, а зимой одержал победу на хакатоне социальных проектов .

— Идея появилась в феврале, — рассказывает один из авторов проекта Сергей Ольшевский. — Я приехал к маме в деревушку, встретил свою учительницу. Та посчитала, что я до сих пор работаю в системе образования и сказала: «Сережа, что за учебники ты выпускаешь?». Она высказала все претензии к задачам, содержанию, форме, я ни слова не успел вставить. Ошибки не мои, но стыдно стало мне. Я понял, что должен придумать решение. Это было 15 февраля, а уже через пару дней — хакатон социальных проектов. Мы с ребятами созвонились и решили, что пойдем.

План такой: создать «Народный учебник» по физике для 7 класса, общими усилиями учителей. Авторы проекта собирают предложения на сайте eschool.by , открытый конкурс методических разработок учителей физики продлится до 30 июня этого года. Лучшие предложения и задачи войдут в итоговую версию учебника, появятся на сайте. Авторы проекта собираются распространять учебник бесплатно: в интернете и в печати — в качестве подарка для школ.

— Мы опросили своих детей, детей знакомых. Опрос показал, что школьные учебники унылые, — говорит Сергей Ольшевский. — На средства, которые выиграли на хакатоне, мы привлекли дизайнера. Дизайнер разработал для будущего учебника по физике бренд-бук: придумал персонажей, которые будут помогать детям учиться, продумал шрифты, цвета. Мы хотим, чтобы в этом учебнике был качественный контент. Учителя, материалы которых одержат победу в конкурсе, получат гонорар. Сейчас мы уже получили немало информации, которая фактически покрывает 100% учебника — отозвались 48 учителей. Пришлют еще — будем отбирать лучшее, поощрять тех, кто участвует.



Это черновик «Народного учебника», пока с ошибками. Авторы проекта планируют, что учебник будет интерактивным. С бумажной версии можно будет перейти на сайт, где удобно разместить примеры, видео, которые помогут лучше усвоить тему.





Начать решили именно с учебника по физике для 7-го класса, потому что как раз сейчас меняют программу. Физику раньше изучали с 6-го класса, сейчас будут начинать годом позже.

— Это решение верное, потому что программы по физике и математике не были согласованы между собой. Математический аппарат шестиклассника еще не позволял решать те задачи, которые предлагались в учебнике физики, — объясняет Сергей. — Но мы предполагаем, что новый учебник по физике будут делать впопыхах.

— Мы не стремимся заменить официальные школьные учебники. Но как дополнительная рабочая тетрадь для ученика, как тетрадь в помощь родителю, которым небезразлична учеба детей, как дополнительные материалы для учителя — почему бы и нет, — говорит Александр Рубанов, еще один участник команды, учитель физики и информатики в Плисской средней школе, Смолевичского района.





Основная претензия учителей к современным учебникам — то, что со школьниками разговаривают на непонятном, тяжеловесном языке.

— Зачастую мне кажется, что автор не может опуститься до уровня ученика. И ведь это очень сложно — разговаривать с ним на одном языке, — говорит Александр. — Но по-другому можно просто убить желание заниматься физикой.

Учителя, с которыми сотрудничает «Народный учебник», указывают на ошибки, неточности и простую небрежность в школьных учебниках.

— Например, ребенка просят нарисовать в тетрадке отрезок длиной 48 сантиметров. А тетрадь по диагонали меньше, чем 48 сантиметров! Зачем выбирать такую величину, которую ребенку просто негде нарисовать? Когда видишь учебник, который переиздавался много раз и при этом такое отношение к содержанию — думаешь, что вряд ли у нас получится хуже.

— А дети сами находят ошибки? — спрашиваем у Александра.

— Дети порой такие глазастые, замечают то, что ты сам пропустил. Они часто обращают внимание на пропорции, на несовпадения. Например, нарисован предмет, а в отдельном окошке — его увеличенная часть. Дети обращают внимание, что увеличена часть совсем другого предмета! А еще в одной из задач просят изобразить квадрат со стороной в 1 миллиметр. Представляете, как им рисовать такой квадрат? — отмечает он. — А вот тут предлагают высчитать объем и площадь фигуры. Но дети говорят: как это сделать, если линии не параллельны? И правда, не параллельны.

Кстати, не раз высказывался по поводу качества школьных учебников и Александр Лукашенко. В конце апреля, во время обращения к народу и парламенту, он говорил : «Думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере. Но мы наломали дров в математике и физике в школе столько, что страшно смотреть на учебники. Кого вы готовите?».



Учебник по физике 6 класса с закладками и пометками учителей.

Здесь и дальше — несколько примеров задач из учебника, к которым у учителей есть вопросы.















Собеседники говорят: хотелось бы, чтобы учителя делились друг с другом наработками. Площадку для этого и хотят создать на своем сайте.

— Хотелось бы расшевелить коллег, — отмечает Александр.

— Уже отозвались учителя-практики из разных регионов. Когда мы участвовали в хакатоне, на финал приезжал известный репетитор Евгений Ливянт. Он сказал, что готов помогать и делиться материалами. Мы надеемся объединить именно учителей-практиков, которые постоянно работают с детьми и понимают, что надо детям, — добавляет Сергей.

— Дети очень отзывчивы, — говорит Александр. — Когда в книжке фотография кристалла медного купороса, они на нее просто посмотрят: ну есть и есть. Но приношу такой кристалл — и все, он пошел по рукам. Детей можно удивить простыми, на самом деле, вещами.

— Часто приходится слышать, что современным детям ничего не надо, только бы в телефонах посидеть. Вы с этим согласны?

— Их просто надо увлекать. Знаете, кто моя личная гордость? Я тут новый класс взял. В начале года у нас был двоечник — сидит, все ему скучно и неинтересно. Чем-то я его зацепил — может, тем, что объяснял все на практике. Формула — это формула, да. Но что такое кинетическая энергия? Вы кинули камень, стекло разбилось — вот вам кинетическая энергия. И этот паренек с «тройки» вытянул на «семерку» в конце года. Я настолько горд! Да, толковый учитель может и с такими учебниками работать. Но мы бы хотели, чтобы у учителей было подспорье.



Один из авторов проекта Александр Рубанов, учитель школы в Смолевичском районе. У него в руках — пилотная версия «Народного учебника».

— Что для вас — хорошо знать физику?

— Это когда человек понимает, что вокруг него происходит. Зачастую даже точное определение какое-то запоминать не надо. Если ты понимаешь значение процесса — сможешь сформулировать, как его понимаешь.

Авторы проекта не сомневаются: в «Народном учебнике» наверняка тоже будут ляпы. Но они готовы свои ошибки исправлять.

— Наша идея — сделать вики-систему: заметил ошибку — внес правку. В учебниках же мы видим, как из года в год кочуют одни и те же ошибки.