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"Учебники унылые, с ошибками". Энтузиасты решили создать идеальный учебник по физике
26.05.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by
«Дети называют сегодняшние школьные учебники унылыми, а учителя в них находят немало ошибок», — говорят авторы проекта «Народный учебник». Их идея — создать идеальное пособие. Для начала — по физике для 7 класса. Предложения, каким оно должно быть, собирают от учителей со всей страны.
Проект «Народный учебник» прошел
— Идея появилась в феврале, — рассказывает один из авторов проекта Сергей Ольшевский. — Я приехал к маме в деревушку, встретил свою учительницу. Та посчитала, что я до сих пор работаю в системе образования и сказала: «Сережа, что за учебники ты выпускаешь?». Она высказала все претензии к задачам, содержанию, форме, я ни слова не успел вставить. Ошибки не мои, но стыдно стало мне. Я понял, что должен придумать решение. Это было 15 февраля, а уже через пару дней — хакатон социальных проектов. Мы с ребятами созвонились и решили, что пойдем.
План такой: создать «Народный учебник» по физике для 7 класса, общими усилиями учителей. Авторы проекта собирают предложения на сайте
— Мы опросили своих детей, детей знакомых. Опрос показал, что школьные учебники унылые, — говорит Сергей Ольшевский. — На средства, которые выиграли на хакатоне, мы привлекли дизайнера. Дизайнер разработал для будущего учебника по физике бренд-бук: придумал персонажей, которые будут помогать детям учиться, продумал шрифты, цвета. Мы хотим, чтобы в этом учебнике был качественный контент. Учителя, материалы которых одержат победу в конкурсе, получат гонорар. Сейчас мы уже получили немало информации, которая фактически покрывает 100% учебника — отозвались 48 учителей. Пришлют еще — будем отбирать лучшее, поощрять тех, кто участвует.
Начать решили именно с учебника по физике для 7-го класса, потому что как раз сейчас меняют программу. Физику раньше изучали с 6-го класса, сейчас будут начинать годом позже.
— Это решение верное, потому что программы по физике и математике не были согласованы между собой. Математический аппарат шестиклассника еще не позволял решать те задачи, которые предлагались в учебнике физики, — объясняет Сергей. — Но мы предполагаем, что новый учебник по физике будут делать впопыхах.
— Мы не стремимся заменить официальные школьные учебники. Но как дополнительная рабочая тетрадь для ученика, как тетрадь в помощь родителю, которым небезразлична учеба детей, как дополнительные материалы для учителя — почему бы и нет, — говорит Александр Рубанов, еще один участник команды, учитель физики и информатики в Плисской средней школе, Смолевичского района.
Основная претензия учителей к современным учебникам — то, что со школьниками разговаривают на непонятном, тяжеловесном языке.
— Зачастую мне кажется, что автор не может опуститься до уровня ученика. И ведь это очень сложно — разговаривать с ним на одном языке, — говорит Александр. — Но по-другому можно просто убить желание заниматься физикой.
Учителя, с которыми сотрудничает «Народный учебник», указывают на ошибки, неточности и простую небрежность в школьных учебниках.
— Например, ребенка просят нарисовать в тетрадке отрезок длиной 48 сантиметров. А тетрадь по диагонали меньше, чем 48 сантиметров! Зачем выбирать такую величину, которую ребенку просто негде нарисовать? Когда видишь учебник, который переиздавался много раз и при этом такое отношение к содержанию — думаешь, что вряд ли у нас получится хуже.
— А дети сами находят ошибки? — спрашиваем у Александра.
— Дети порой такие глазастые, замечают то, что ты сам пропустил. Они часто обращают внимание на пропорции, на несовпадения. Например, нарисован предмет, а в отдельном окошке — его увеличенная часть. Дети обращают внимание, что увеличена часть совсем другого предмета! А еще в одной из задач просят изобразить квадрат со стороной в 1 миллиметр. Представляете, как им рисовать такой квадрат? — отмечает он. — А вот тут предлагают высчитать объем и площадь фигуры. Но дети говорят: как это сделать, если линии не параллельны? И правда, не параллельны.
Кстати, не раз высказывался по поводу качества школьных учебников и Александр Лукашенко. В конце апреля, во время обращения к народу и парламенту, он
Собеседники говорят: хотелось бы, чтобы учителя делились друг с другом наработками. Площадку для этого и хотят создать на своем сайте.
— Хотелось бы расшевелить коллег, — отмечает Александр.
— Уже отозвались учителя-практики из разных регионов. Когда мы участвовали в хакатоне, на финал приезжал известный репетитор Евгений Ливянт. Он сказал, что готов помогать и делиться материалами. Мы надеемся объединить именно учителей-практиков, которые постоянно работают с детьми и понимают, что надо детям, — добавляет Сергей.
— Дети очень отзывчивы, — говорит Александр. — Когда в книжке фотография кристалла медного купороса, они на нее просто посмотрят: ну есть и есть. Но приношу такой кристалл — и все, он пошел по рукам. Детей можно удивить простыми, на самом деле, вещами.
— Часто приходится слышать, что современным детям ничего не надо, только бы в телефонах посидеть. Вы с этим согласны?
— Их просто надо увлекать. Знаете, кто моя личная гордость? Я тут новый класс взял. В начале года у нас был двоечник — сидит, все ему скучно и неинтересно. Чем-то я его зацепил — может, тем, что объяснял все на практике. Формула — это формула, да. Но что такое кинетическая энергия? Вы кинули камень, стекло разбилось — вот вам кинетическая энергия. И этот паренек с «тройки» вытянул на «семерку» в конце года. Я настолько горд! Да, толковый учитель может и с такими учебниками работать. Но мы бы хотели, чтобы у учителей было подспорье.
— Что для вас — хорошо знать физику?
— Это когда человек понимает, что вокруг него происходит. Зачастую даже точное определение какое-то запоминать не надо. Если ты понимаешь значение процесса — сможешь сформулировать, как его понимаешь.
Авторы проекта не сомневаются: в «Народном учебнике» наверняка тоже будут ляпы. Но они готовы свои ошибки исправлять.
— Наша идея — сделать вики-систему: заметил ошибку — внес правку. В учебниках же мы видим, как из года в год кочуют одни и те же ошибки.
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"Дети называют сегодняшние школьные учебники унылыми, а учителя в них находят немало ошибок", - говорят авторы проекта "Народный учебник". Их идея - создать идеальный...
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