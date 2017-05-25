Католический епископат Беларуси готовит соглашение с государством

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция католических епископов в Беларуси готовит соглашение, которое планирует подписать с государством. Об этом говорится в официальном сообщении по итогам заседания ККЕБ, сообщает сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

Как отмечается, на майском пленарном заседании "епископы высказались за необходимость юридического урегулирования отношений между католической церковью в Беларуси и государством для более эффективного сотрудничества ради духовного блага белорусского народа".

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