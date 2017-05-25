Вопросы подготовки к IV Форуму регионов Беларуси и России обсудили в Москве

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-российское заседание организационных комитетов по подготовке и проведению IV Форума регионов Беларуси и России состоялось сегодня в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.

С белорусской стороны в заседании приняли участие заместитель председателя Совета Республики, председатель белорусского организационного комитета Марианна Щеткина, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, представители белорусских организаций. С российской стороны в мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания, председатель российского организационного комитета Юрий Воробьев, главы комитетов Совета Федерации, руководители и специалисты федеральных органов власти и организаций.

Планируется, что IV Форум регионов Беларуси и России состоится 29-30 июня в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр". Сегодня на заседании оргкомитетов обсуждались практические вопросы подготовки к форуму, работа секционных и пленарного заседаний, специализированные и другие мероприятия.

На форуме планируется проведение заседаний шести секций: "О стимулировании развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств России и Беларуси"; "Научно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере инновационной деятельности и высоких технологий"; "Роль информационных технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного государства"; "Проблемы и перспективы гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития Беларуси и России"; "От регионального сотрудничества Беларуси и России к сотрудничеству городов и районов: новые возможности и перспективы"; "Сотрудничество российских и белорусских IT-компаний на рынках России и Беларуси, а также третьих стран".

Кроме того, состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Особое внимание было уделено специализированной выставке. Предполагается, что в ней примут участие более 60 белорусских организаций, которые представят инновационные высокотехнологичные продукты и технологии, совместные белорусско-российские разработки.

Кроме того, в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России пройдут Дни белорусской науки.-0-