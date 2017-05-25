ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вопросы подготовки к IV Форуму регионов Беларуси и России обсудили в Москве

26.05.2017 14:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-российское заседание организационных комитетов по подготовке и проведению IV Форума регионов Беларуси и России состоялось сегодня в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.

С белорусской стороны в заседании приняли участие заместитель председателя Совета Республики, председатель белорусского организационного комитета Марианна Щеткина, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, представители белорусских организаций. С российской стороны в мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания, председатель российского организационного комитета Юрий Воробьев, главы комитетов Совета Федерации, руководители и специалисты федеральных органов власти и организаций.

Планируется, что IV Форум регионов Беларуси и России состоится 29-30 июня в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр". Сегодня на заседании оргкомитетов обсуждались практические вопросы подготовки к форуму, работа секционных и пленарного заседаний, специализированные и другие мероприятия.

На форуме планируется проведение заседаний шести секций: "О стимулировании развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств России и Беларуси"; "Научно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере инновационной деятельности и высоких технологий"; "Роль информационных технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного государства"; "Проблемы и перспективы гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития Беларуси и России"; "От регионального сотрудничества Беларуси и России к сотрудничеству городов и районов: новые возможности и перспективы"; "Сотрудничество российских и белорусских IT-компаний на рынках России и Беларуси, а также третьих стран".

Кроме того, состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Особое внимание было уделено специализированной выставке. Предполагается, что в ней примут участие более 60 белорусских организаций, которые представят инновационные высокотехнологичные продукты и технологии, совместные белорусско-российские разработки.

Кроме того, в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России пройдут Дни белорусской науки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что IV Форум регионов Беларуси и России состоится 29-30 июня в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Католический епископат Беларуси готовит соглашение с государством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика