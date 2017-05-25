Католический епископат Беларуси готовит соглашение с государством

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция католических епископов в Беларуси готовит соглашение, которое планирует подписать с государством. Об этом говорится в официальном сообщении по итогам заседания ККЕБ, сообщает сайт Римско-католической церкви в Беларуси .

Как отмечается, на майском пленарном заседании "епископы высказались за необходимость юридического урегулирования отношений между католической церковью в Беларуси и государством для более эффективного сотрудничества ради духовного блага белорусского народа".

Подготовка соглашения между Святым Престолом и Беларусью обсуждалась в течение нескольких последних лет на разных уровнях. Как следует из сообщения, Конференция епископов хочет предложить со своей стороны особый документ, который, по ее мнению, урегулирует отношения между церковью и государством, например, в сферах медицины, образования, культуры, прокомментировал для белорусской редакции Ватиканского радио Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

По его мнению, это соглашение может стать уникальным. Митрополит не смог вспомнить ни одной другой страны, где такого рода отношения регулировались бы договором между местным костелом и государством, обычно это конкордат или иное соглашение, церковную сторону в котором представляет Святой Престол. Пример такого документа в Беларуси уже есть: он был подписан 15 лет назад между государством и православной церковью и стал базой для более узких договоров - с конкретными министерствами и ведомствами. Эту же стратегию, как отмечается, приняли во внимание и белорусские католики.

Если инициатива будет реализована, соглашение с государством станет новым стимулом и в отношениях, и в работе, считает архиепископ Тадеуш Кондрусевич. "Это не означает, что не будут дальше вестись работы по подготовке соглашения между Святым Престолом и Беларусью, двумя субъектами международного права. И если такое соглашение будет подписано, тот документ, который мы готовим сейчас, потеряет силу, так как необходимость в нем отпадет", - пояснил иерарх юридические тонкости.

Именно затянувшийся процесс подготовки ватиканско-белорусского соглашения и подтолкнул к разработке договора между местной церковью и государством. Идея также уже была озвучена в Аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей, признался митрополит. "Мы много раз слышали: почему у вас нет такого договора? И я лично разговаривал с Уполномоченным по делам религий и национальностей, они открыты для этого", - заметил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он вновь обратил внимание, что такая система уже работает с православной церковью. "Это базовое соглашение, несколько страниц. Некоторые моменты были взяты из существующего документа, так как если смотреть на другие соглашения Белорусского православной церкви с учреждениями, это очень большая работа. А у нас пока только база, принципы", - заметил иерарх.

На последнем заседании Конференции католических епископов в Беларуси в документ, который готовится, были внесены некоторые поправки, чтобы в ближайшее время представить на уровне Святого Престола. Таким образом и решится его дальнейшая судьба.-0-