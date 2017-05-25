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Нужны ли белорусским водителям российские права для работы в РФ
26.05.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая — Sputnik. Белорусские права не помешают гражданам Беларуси с 1 июня работать в России, соответствующие поправки в российское законодательство внесли в Госдуму еще в середине апреля.
Уже 1 июня в России вступит в силу закон, который запрещает работать водителями на территории РФ с иностранными водительскими правами. То есть иностранные шоферы с начала июня будут отстранены от работы.
Однако еще в апреле российские депутаты внесли в соответствующий российский закон поправку: вступающая в силу с 1 июня этого года норма о запрете на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских прав не будет распространяться на граждан Союзного государства.
Для всех граждан водительские права в России с сентября 2016 года стало тяжелее: вопросы экзамена были усложнены, а вместо трех заданий на площадке желающим получить удостоверение придется проходить пять.
Изменили также весной в РФ
Были внесены
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Белорусских водителей новые веяния российского законодательства не затронут - в Союзном государстве признаются национальные водительские права обеих стран.
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