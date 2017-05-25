Нужны ли белорусским водителям российские права для работы в РФ

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Белорусские права не помешают гражданам Беларуси с 1 июня работать в России, соответствующие поправки в российское законодательство внесли в Госдуму еще в середине апреля.

Уже 1 июня в России вступит в силу закон, который запрещает работать водителями на территории РФ с иностранными водительскими правами. То есть иностранные шоферы с начала июня будут отстранены от работы.

Однако еще в апреле российские депутаты внесли в соответствующий российский закон поправку: вступающая в силу с 1 июня этого года норма о запрете на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских прав не будет распространяться на граждан Союзного государства.

Для всех граждан водительские права в России с сентября 2016 года стало тяжелее: вопросы экзамена были усложнены, а вместо трех заданий на площадке желающим получить удостоверение придется проходить пять.

Изменили также весной в РФ порядок выдачи и замены водительских прав.

Были внесены определенные коррективы и в правила дорожного движения (ПДД) РФ — это может быть полезно белорусским автолюбителям.