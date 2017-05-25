Власти заверяют международное сообщество в безопасности БелАЭС

В пятницу 26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация.

Буквально сразу после очередного заявления со стороны ЕС о влиянии БелАЭС на отношения Беларуси с Европой, чиновники вновь принялись заверять всех в том, что атомная станция в Островце - безопасна.

Как заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, принимая 26 мая в Островце (Гродненская область) большую делегацию зарубежных дипломатов, прибывших ознакомиться с ходом строительства БелАЭС, Беларусь готова ответить на любые вопросы международного сообщества, которые касаются ядерно-энергетической программы, строящейся в ее рамках Белорусской АЭС и энергетики страны в целом.

Площадку АЭС сегодня посещают послы Великобритании, Германии, ОАЭ, Палестины, России, Румынии, Сербии, Туркменистана, Турции и Украины. В поездке также участвуют представители дипломатических миссий Венгрии, Вьетнама, Италии, Ливии, Нидерландов, Кыргызстана, Польши, Словакии, США, Таджикистана, Чехи, Франции, Японии и представительства ЕС в Беларуси, сообщает БелаПАН .

«Мы готовы не только сегодня, но и в будущем принимать вас, представителей ваших стран, международных организаций, готовы открыто показать и рассказать им все, что покажем и расскажем сегодня вам, даже больше», — заверил Михадюк.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил , что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.