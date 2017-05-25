В закон о хозяйственных обществах будут инициированы важные изменения - Пантюхов

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Законодательные инициативы, касающиеся деятельности наблюдательных советов и открытости хозяйственных обществ, обсуждались сегодня на заседании круглого стола в Гродно. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Пантюхов отметил, что комиссией постоянно проводится мониторинг применения практики закона "О хозяйственных обществах". "В Гродно у нас прошло инициативное, деловое и открытое обсуждение закона. Только в Гродненском регионе мы отметили свыше 10 моментов, на которые стоит обратить внимание", - сказал он. По итогам круглого стола в закон будут инициированы несколько важных изменений. Касаться они будут, в частности, деятельности наблюдательных советов, открытости хозяйственных обществ, взаимодействия с инвесторами и даже вопросов их ликвидации.

По словам председателя комиссии, законодательная база, регулирующая деятельность хозяйственных обществ, успешно сформирована. "Но необходимость реформирования закона продиктована самой жизнью. Она идет вперед, развивается, и всплывают такие вопросы, которых буквально вчера еще не было. Очевидно, что у хозяйственных обществ будет больше свободы и инициативы, мы должны открыться и дать возможность работать всем, кто хочет", - отметил Владимир Пантюхов. Он подчеркнул, что только постоянный мониторинг проблем применения закона, изучение судебной практики и международного опыта позволит усовершенствовать правовой механизм, устранить нестыковки и проблемы, возникающие на практике.

Как сообщил Владимир Пантюхов, в 2018 году планируется внесение в парламент законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О хозяйственных обществах". Направлен он будет на совершенствование норм закона с учетом практики его применения.

Круглый стол на тему "Практика применения Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" - опыт, проблемы, пути совершенствования" прошел сегодня в Гродно. Участие в нем помимо представителей постоянной комиссии приняли представители местной власти, экономического суда, предприятий региона. Накануне круглого стола участники дискуссии ознакомились с работой предприятий различных форм собственности в Гродно.-0-