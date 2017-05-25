Перспективы сотрудничества правоохранительных органов Беларуси и России обсудили в Следственном комитете

Иван Носкевич и Алексей Кубрин. Фото Следственного комитета

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества правоохранительных органов Беларуси и России обсудили сегодня председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 26 мая прошла рабочая встреча председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича с заместителем государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Алексеем Кубриным, во время которой состоялся обмен мнениями об уровне и перспективах взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России, в особенности следственных органов двух государств.

Иван Носкевич проинформировал заместителя госсекретаря Союзного государства об итогах состоявшегося 27 апреля в Санкт-Петербурге совместного заседания коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России.

Алексей Кубрин в свою очередь поделился информацией о перспективных направлениях взаимодействия государственных органов Беларуси и России при реализации программ Союзного государства.

На встрече также обсуждались отдельные вопросы реализации проекта научно-технической программы Союзного государства "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства" ("ДНК-идентификация"), в работе над которым принимал участие и Следственный комитет Беларуси. Выполнение указанной программы позволит разработать и внедрить в практическую деятельность методы установления географического происхождения предполагаемого преступника по его генотипу, а также позволит устанавливать наличие у него конкретных заболеваний и отдельные черты внешности (цвет волос, глаз и др.). Проект программы одобрен постановлением Совета Министров Беларуси от 20 апреля 2017 года №294 и распоряжением Правительства России от 22 апреля 2017 года №767-р.

Участники встречи подтвердили необходимость поддержания на высоком уровне рабочих контактов, обмена мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Беларуси и России.-0-