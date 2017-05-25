Лукашенко рассказал о своих детских мечтах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» рассказал о чем мечтал в детстве, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я тогда не думал о том, чтобы стать президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем, — рассказал Лукашенко, отвечая на один из вопросов.

— Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, — поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, — у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и этим людям сделать что-то хорошее, — признался президент.

Еще одним желанием в детстве был профессиональный спорт и, в частности, футбол.

— Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли, — отметил Александр Лукашенко.

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