УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

От всей души поздравляем вас с Днем пограничника!

Во все времена служба на границе являлась задачей особой государственной важности. Защищать рубежи своей Отчизны, стоять на страже ее границ всегда было делом опасным, но почетным.

Ваша служба — большая школа высокого патриотизма и верности Родине! Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу, готовность к самопожертвованию являются отличительными чертами многих поколений пограничников.

В историю вписано немало ярких примеров истинного героизма и отваги, мужества и силы духа, которые проявили защитники рубежей страны.

Подвиг брестских воинов–пограничников, стойко и бесстрашно сражавшихся за каждую пядь родной земли в июне 1941 года, навсегда останется в народной памяти как образец беззаветной любви к Родине, верности присяге и воинскому долгу.

Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой белорусской государственности, гарантией безопасности нашей страны и целостности ее границ. В настоящее время воины-пограничники стоят заслоном на пути других, не менее серьезных угроз — терроризма и международной преступности.

Примите искренние слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга, пожелания крепкого здоровья, мирных будней, успешной службы, оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов