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Первый урок в школах Беларуси перенесли на 9 утра

26.05.2017 16:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусским школьникам дадут выспаться. С нового учебного года первый урок в школах будет начинаться на час позже, с девяти утра, сообщил 26 мая президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Если мы хотим, чтобы было хорошо учителям - это один вопрос, мы хотим, чтобы было хорошо родителям - это другой. Но я ведь не об этом. Я говорил о здоровье детей. Чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому, мне кажется, цель - это здоровье детей и способность усваивать материал. Кто с этим будет спорить? Никто», - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, с 1 сентября в Беларуси будут обновлены школьные программы, а вместе с ними и учебники.

 
 
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Александр Лукашенко убежден, что это поможет детям лучше усваивать материал.

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