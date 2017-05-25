Первый урок в школах Беларуси перенесли на 9 утра

Белорусским школьникам дадут выспаться. С нового учебного года первый урок в школах будет начинаться на час позже, с девяти утра, сообщил 26 мая президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Если мы хотим, чтобы было хорошо учителям - это один вопрос, мы хотим, чтобы было хорошо родителям - это другой. Но я ведь не об этом. Я говорил о здоровье детей. Чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому, мне кажется, цель - это здоровье детей и способность усваивать материал. Кто с этим будет спорить? Никто», - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, с 1 сентября в Беларуси будут обновлены школьные программы, а вместе с ними и учебники.