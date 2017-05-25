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Почти 10 тыс. подростков посетят военно-патриотические лагеря на базе частей ВС Беларуси
26.05.2017 16:55 — Новости Общества | БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 10 тыс. подростков посетят военно-патриотические лагеря на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
В этом году более 140 военно-патриотических лагерей (что составляет 180 смен) примут почти 10 тыс. подростков. Тематические лагеря ставят перед собой цель - во время летнего отдыха привить детям основы гражданско-патриотического воспитания, сформировать высокие духовно-нравственные качества и правовую культуру, а также подготовить молодых людей к службе в армии.
Сегодня в Центральном Доме офицеров состоялось инструктивное занятие по организации работы военно-патриотических лагерей. В мероприятии приняли участие представители органов военного управления, соединений и воинских частей, военных комиссариатов. Организационная работа в Вооруженных Силах ведется в тесном взаимодействии с Министерством образования и местными органами государственного управления.-0-
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Тематические лагеря ставят перед собой цель - во время летнего отдыха привить детям основы гражданско-патриотического воспитания, сформировать высокие...
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