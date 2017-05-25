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Госпрограмма по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы принята в Беларуси
26.05.2017 16:54 — Новости Общества | БелТА
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы принята на заседании 16-го республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы принята на заседании 16-го республиканского...
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