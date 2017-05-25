Гродненский пивзавод не продали на аукционе, цену снижать не планируют

ГРОДНО, 26 мая – Sputnik, Валерия Соловьева. Аукцион по продаже старого гродненского пивзавода, который был назначен на пятницу 26 мая, не состоялся – объект сняли с торгов связи отсутствием покупателей, сообщила Sputnik заместитель директора КУП по оказанию услуг "Гродненский центр недвижимости" Любовь Калита.

На открытый аукцион был выставлен комплекс пивоваренного завода, который является историко-культурной ценностью и имеет третью охранную категорию. Начальная цена продажи составляла 1,53 миллиона рублей (около 800 тысяч долларов).

По словам Калиты, дальнейшую судьбу здания будет решать собственник.

Как сообщил Sputnik антикризисный управляющий СООО "Экопромэнерго" Алексей Райко, дату следующего аукциона будет определять Гродненский центр недвижимости, с которым фирма заключила договор поручения на продажу.

На вопрос о том, какой будет цена объекта на следующем аукционе, собеседник отметил, что пока вопрос о снижении стоимости не стоит. Возможно, это будет рассмотрено на собрании кредиторов "Экопромэнерго", но только после того, как будет определена сумма нанесенного зданию ущерба.

В воскресенье 21 мая на заводе произошел пожар : огонь повредил крышу и помещения третьего этажа. Сгоревшее здание старого пивзавода оказалось очень ценным для Гродно: две трети корпуса – это сохранившаяся до наших дней часть дворца Сапегов-Огинских, который был возведен в XVII веке. Это здание входит в десяток самых старых построек Гродно.

Гродненский пивзавод был приобретен у государства фирмой "Экопромэнерго" в 2013 году. Тогда ему искали покупателя почти пять лет. Цена была снижена с 5,5 миллиона долларов до 340 тысяч. Именно эту сумму в белорусских рублях и заплатил нынешний собственник.