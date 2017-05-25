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Николай Лукашенко отреагировал на перенос начала уроков на 9 утра

26.05.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как его младший сын Николай отреагировал на перенос начала занятий на девять утра.

Ранее глава государства высказался за перенос начала школьных уроков на 09:00. По словам президента, это позволит детям больше отдыхать и лучше усваивать учебный материал. Инициатива нашла поддержку у министерств образования и здравоохранения.

Николай Лукашенко отреагировал на перенос начала уроков на 9 утра
© Sputnik Константин Чалабов
Более 82% всех школ будут начинать уроки с девяти утра

В пятницу, 26 мая, Лукашенко встретился со столичными школьниками на базе СШ №61, мероприятие носило название "Молодежь. Взгляд в будущее". Юные белорусы смогли пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. В ходе беседы глава государства рассказал про реакцию Николая на инициативу о переносе начала уроков в школах на девять часов.

"Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет", — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент также рассказал об учебе своего сына. По словам Лукашенко, любимым предметом Николая является история. "И не потому, что я историк. А потому, что у него склад ума гуманитарный", — сказал он.

Лукашенко заметил, что его сын ведет точно такой же образ жизни, как и другие белорусские школьники. "В семь подъем, в восемь на занятиях. Обычная школа, обычный ученик. Да, все понимают, что это сын президента. Но, слава богу, он не любит, когда на него внимания больше обращают, чем это нужно ", — сказал Лукашенко.

На встрече со школьниками глава Минобразования Игорь Карпенко сообщил президенту, что 82,5% учреждений общего среднего образования с 1 сентября 2017 года будут начинать учебные занятия с 9 утра. С 08:30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений — с восьми утра.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как его младший сын Николай отреагировал на перенос начала занятий на девять утра. Ранее...

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