Минчане на день могут стать личными водителями детского хосписа

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Столичная ГАИ и компания Skoda запустили в Минске совместную благотворительную кампанию "365 дней добра", в рамках которой любой автомобилист сможет оказать помощь семьям подопечных Белорусского детского хосписа.



© Sputnik Александр Уткин Минчан "на колесах" просят помочь детскому хоспису

"Мы давно искали возможность найти автомобиль, который готов был приехать и помочь. Идею удалось реализовать совместно с Белорусским детским хосписом. Акцию уже поддержала сеть АЗС А-100, и столичная Госавтоинспекция, сотрудники которой одни из первых стали записываться в волонтеры", — рассказали в Skoda.

За первую неделю работы в "календарь добра" записалось около 100 человек. Для того чтобы стать волонтером, нужно заполнить короткую форму на сайте hospice.by и выбрать удобный для себя день. Сотрудник хосписа свяжется и уточнит все необходимые для поездки детали. Водители могут использовать личную машину или на укомплектованный "шкодамобиль", который подготовила Skoda — он доступен для волонтеров каждый день с 09:00 до 17:00. Любой, кто хочет воспользоваться авто, должен быть старше 21 года, обладать стажем вождения не менее двух лет, а также обязательно иметь при себе паспорт, действующее водительское удостоверение и медицинскую справку. После поездки машину необходимо вернуть в автосалон.

"У нас на попечении находится более 250 детей. Многим необходимо каждый день приезжать на процедуры. Не у всех семей есть машина, поэтому акция действительно сможет улучшить качество жизни конкретных людей. Сейчас мы обкатываем систему работы с волонтерами. Мы ищем 356 водителей, готовых отдать свое время для помощи ребенку. Надеемся, что календарь заполнится на весь год в самое ближайшее время", — рассказала Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа.

Во вторник 23 мая состоялась первая поездка на "шкодамобиле". Пассажиром стал подопечный хосписа Максим Лемеш и его мама Юлия. Основным средством передвижения для 6-летнего Максима обычно являются мамины руки, но во вторник утром семью у подъезда ждала Светлана Боровская. Телеведущая и Посол доброй воли ЮНЭЙДС стала первым волонтером и села за руль "шкодамобиля", чтобы отвезти семью на консультацию в хоспис, который находится в Боровлянах.



организаторы акции Волонтер Светлана Боровская и ее пассажиры

"Пока я ехала в машине с Юлей и Максимом, то по-другому посмотрела на жизнь, комфорт, родственников, человеческие дрязги… И понимаешь, что твои проблемы — совсем не проблемы. Сегодня Юля меня многому научила, и что-то новое откроет для себя каждый, кто выделит один день в году для такого волонтерства", — отметила Боровская после поездки.

Перемещения по городу для подопечных хосписа — второй важный вопрос после проблем со здоровьем. Многие дети в силу болезни не могут пользоваться общественным транспортом.

"Мы с Ромой иногда ездим в хоспис своим ходом. На электричке и автобусе выходит часа четыре. Пройти 2-недельную реабилитацию для нас, доезжая в Боровляны каждый день, все равно, что выиграть войну", — поделилась со Sputnik Татьяна Кукреш, мама 10-летнего Ромы, который находится на реабилитации после удаления опухоли в позвоночнике.