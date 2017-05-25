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Укрепление кадрового ядра системы МВД невозможно без постоянного качественного образования - Щёкин

26.05.2017 17:43 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Укрепление кадрового ядра системы МВД невозможно без постоянного качественного образования, повышения квалификации. На это обратил внимание руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент, член общественного совета при МВД Беларуси Николай Щёкин. Сегодня он принимал участие в республиканском научно-практическом семинаре "Развитие социально-политической ситуации в свете требований Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию", посвященном Году науки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общественная безопасность, антикоррупционная деятельность - все это на плечах сотрудников милиции, - подчеркнул Николай Щёкин. - И они выполняют свой долг профессионально. Каждый осознает, что ответственен перед страной, за находящегося рядом. А для четкого выполнения задач нужно постоянно учиться новому, повышать интеллектуальный уровень, ведь образование - это не на всю жизнь, а через всю жизнь".

Эксперт отметил, что Могилевский институт МВД является флагманом подготовки кадров для белорусской милиции, а работа в областном управлении МВД выстроена четко и системно, особенно в службе идеологического и кадрового обеспечения. Именно поэтому здесь организован семинар для сотрудников региональной системы УВД, курсантов и профессорско-педагогического состава учреждения образования.

Институт социологии НАН Беларуси стал инициатором проведения образовательного мероприятия, итогом которого станет создание сборника озвученных материалов. Также представители института социологии выразили намерение заключить с Могилевским институтом МВД соглашение о взаимодействии.

Говоря в целом о системе правоохранительных органов, Николай Щёкин констатировал, что белорусская милиция адекватно реагирует на вызовы и угрозы современности. Об этом свидетельствуют мир и спокойствие в стране. "Стереотипы, которыми мыслит общество, не дают возможности понять простую вещь: если рядом не падают бомбы, а на улицах не стреляют – это и есть мир, дороже которого нет ничего, - сказал руководитель центра. - А раз есть мир - есть и свобода человека, независимость. И эта свобода состоит в праве на труд, отдых, жизнь". По словам Николая Щёкина, сотрудники милиции максимально четко и правильно выполняют свои обязанности. В последние годы достигнуты значительные результаты как в плане самодисциплины, так и в отношении раскрытия преступлений. Однако зачастую эта работа не видна, но то, что люди спокойно ощущают себя, живя в Беларуси, - это высшая оценка. -0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Общественная безопасность, антикоррупционная деятельность - все это на плечах сотрудников милиции", - подчеркнул Николай Щёкин.

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