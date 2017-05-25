Госпрограмма по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы принята в Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы принята на заседании 16-го республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Госпрограмма направлена на реализацию комплексной, согласованной и последовательной политики государства, основанной на планировании и координации деятельности госорганов и иных организаций в сфере противодействия преступности и коррупционных проявлений.

Среди определенных документом задач - мониторинг и прогнозирование состояния и структуры преступности и коррупции для предотвращения негативных изменений, создающих угрозу национальной безопасности. Программа ставит своей целью обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего совершенствования системы профилактики правонарушений посредством скоординированной деятельности и расширения взаимодействия государственных и общественных структур и др.

Тем самым планируется снизить количественные показатели преступности и коррупции, улучшить состояние общественной и экономической безопасности, сократить социальный ущерб.

По словам генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, одна из важнейших задач органов прокуратуры - координация правоохранительной деятельности госорганов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельности по профилактике правонарушений.

Генпрокурор констатировал, что в 2014-2016 годах отмечалась стабилизация числа особо тяжких преступлений против личности и собственности. Уменьшился удельный вес рецидивной преступности и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем возросло число мошенничеств, незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, в сфере экономики. Увеличилась сумма ущерба, причиненного преступлениями. Состояние и особенности развития криминогенной обстановки требуют адекватного реагирования на вызовы и угрозы общественной и экономической безопасности, выработки и реализации эффективных мер по устранению причин и условий совершения преступлений.-0-