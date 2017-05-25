ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: белорусского языка не хватает в быту – это катастрофа

26.05.2017 18:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за более широкое использование белорусского языка, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: белорусского языка не хватает в быту – это катастрофа
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: русский язык – это не российский

В пятницу, 26 мая, президент провел встречу "Молодежь. Взгляд в будущее" с минскими школьниками на базе столичной СШ №61. Молодые белорусы в ходе беседы задавали Лукашенко вопросы, среди которых —  изучение исторических предметов в школе на белорусском языке.

"Я категорический противник навязывания ученикам какого-то государственного языка — у нас их два — русский и белорусский. Человек сам должен определиться, на белорусском или русском он будет изучать. Если вы меня спросите, а я как хотел бы… Я хотел бы, чтобы эти предметы изучались на белорусском языке. Мы больше общаемся, в том числе в быту, на русском языке. Белорусского языка в нашем быту не хватает. Плохо это или хорошо? Не знаю. Не думаю, что это катастрофа", — сказал Лукашенко.

Он снова подчеркнул, что русский язык не является российским. По его словам, русский язык формировался веками и вклад в его развитие внесли многие народы. "Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык", — сказал президент, назвав русский язык "великим достоянием".

Белорусский язык, по словам президента, отличает белорусов от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это — народ. У нас таких два. Мы богатые", — сказал глава государства.

Он высказался против искусственного насаждения языка, иначе, по его мнению, может возникнуть отторжение. "Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно", — пояснил Лукашенко. Президент также привел яркие примеры того, почему ни в коем случае не стоит отказываться от русского языка.

"Конечно, как президент Беларуси я очень хотел бы, чтобы мы больше использовали белорусский язык", — заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства уверен, что ни в коем случае нельзя отказываться от русского языка, который он назвал "нашим".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Президент рассказал о реакции младшего сына на перенос начала занятий в школе на 9 утра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика