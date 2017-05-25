Лукашенко: белорусского языка не хватает в быту – это катастрофа

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за более широкое использование белорусского языка, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: русский язык – это не российский

В пятницу, 26 мая, президент провел встречу "Молодежь. Взгляд в будущее" с минскими школьниками на базе столичной СШ №61. Молодые белорусы в ходе беседы задавали Лукашенко вопросы, среди которых — изучение исторических предметов в школе на белорусском языке.

"Я категорический противник навязывания ученикам какого-то государственного языка — у нас их два — русский и белорусский. Человек сам должен определиться, на белорусском или русском он будет изучать. Если вы меня спросите, а я как хотел бы… Я хотел бы, чтобы эти предметы изучались на белорусском языке. Мы больше общаемся, в том числе в быту, на русском языке. Белорусского языка в нашем быту не хватает. Плохо это или хорошо? Не знаю. Не думаю, что это катастрофа", — сказал Лукашенко.

Он снова подчеркнул, что русский язык не является российским. По его словам, русский язык формировался веками и вклад в его развитие внесли многие народы. "Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык", — сказал президент, назвав русский язык "великим достоянием".

Белорусский язык, по словам президента, отличает белорусов от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это — народ. У нас таких два. Мы богатые", — сказал глава государства.

Он высказался против искусственного насаждения языка, иначе, по его мнению, может возникнуть отторжение. "Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно", — пояснил Лукашенко. Президент также привел яркие примеры того, почему ни в коем случае не стоит отказываться от русского языка.

"Конечно, как президент Беларуси я очень хотел бы, чтобы мы больше использовали белорусский язык", — заключил Лукашенко.