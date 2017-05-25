Учащиеся о встрече с Лукашенко: хотелось, чтобы такие мероприятия проходили чаще

Во время встречи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся из разных городов республики поделились с журналистами своими впечатлениями о встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая носила название "Молодежь. Взгляд в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

Ученик гродненской гимназии №2, член областного молодежного парламента Алексей Сутько отметил, что во время встречи с главой государства были подняты актуальные для молодого поколения темы. С Президентом ребята смогли поговорить о времени начала уроков, новых учебниках, занятиях в шестой день недели, а также обсудить многие другие вопросы.

"Запомнилось обсуждение вопросов, связанных со спортом. Это действительно важная тема. Мы проводим слишком много времени, сидя в креслах, играя в телефоны, забываем про живое общение, которое очень важно. Обязательно последуем совету Президента и будем заниматься спортом, держать себя в хорошей форме", - пообещал Алексей Сутько.

Сам гимназист посвятил много лет хоккею, самбо, дзюдо и вольной борьбе. Сейчас он занимается боксом, а зимой - сноубордингом. "Хотелось, чтобы такие встречи проходили как можно чаще", - сказал подросток.

Особое отношение Александра Лукашенко к спорту отметила и ученица средней школы №5 Жодино, председатель пионерской дружины Полина Жданок. "Я была удивлена, что Президент посвящает так много времени - два часа в день - спорту. Это потрясающе", - подчеркнула она.

Кроме того, считает школьница, заслуживает уважения отношение главы государства к своим обязанностям на этом высоком посту. "Это действительно удивительный человек", - сказала Полина Жданок.

"Я думаю, каждый подросток был поражен тем, насколько неформальная обстановка создалась во время общения с Президентом. Мне кажется, такого никто не ожидал", - поделилась с журналистами впечатлениями ученица гомельской гимназии №36 имени И.Мележа, председатель Гомельского городского детского парламента Екатерина Гавриленко. Она обратила внимание, что на встрече с Александром Лукашенко успели поговорить про все: обсудили образование, здоровье, спорт, личную жизнь. Гимназистке наиболее была интересна тема профориентации, поскольку сейчас она заканчивает учебу в выпускном классе. "Наверное, это историческое событие, ведь такого раньше не было. И я уверена, что это только начало и наше общение продолжится в будущем", - добавила она.

А вот ученица гимназии №10 Гродно, член областного молодежного парламента Мария Шимановская призналась, что перед встречей с Президентом очень волновалась. "Было много эмоций и волнения, но я не думала, что будет так просто общаться с главой нашего государства. Было настолько спокойно, как будто я ежедневно вижусь с ним и общаюсь", - сказала Мария Шимановская.

Сегодня Александр Лукашенко посетил среднюю школу №61 Минска. Президент ознакомился с развитием системы общего среднего образования, осмотрел выставку достижений детского и молодежного движения "Лидерские ориентиры - формула успеха".

На базе учебного заведения прошла встреча главы государства с учащимися. Школьники смогли пообщаться с Президентом в неформальной атмосфере, задать волнующие их вопросы, высказать мнения по интересующим темам и поделиться предложениями.

Всего на встречу с Александром Лукашенко были приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи 12-17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

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