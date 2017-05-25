В Беларуси провели первые операции с использованием 3D-модели сердца

Белорусские врачи успешно провели первые операции с использованием распечатанной на 3D-принтере модели сердца. Среди пациентов - взрослые и дети. Новые технологии позволяют составить детальный план операции и проконтролировать результат. В том, что копия сердца ничем не хуже настоящего органа, убедилась корреспондент телеканала МИР 24» Инна Согалович.

Леонид Вохмин - первый человек в Беларуси, чье сердце распечатали на 3D-принтере. Он страдал тяжелым заболеванием - гипертрофической кардиомиопатией. Сердечный недуг мог закончиться летальным исходом.

«Чтобы на второй этаж зайти, мне надо было на пролете остановиться, отдышаться и подняться. А вот после операции врачи говорили: сначала пол-этажа, этаж… Сейчас я на пятом этаже даже не останавливаюсь», - поделился Леонид Вохмин.

Эта резиновая 3D-модель - точная копия сердца пациента. Чтобы ее создать, врачи сначала сделали компьютерное сканирование. Затем с помощью специальной программы обработали информацию и уже на принтере распечатали резиновое сердце в натуральную величину. Модель приехала из Германии. С ее помощью хирурги определили точный план предстоящей операции.

«Мы планируем закупку 3D-принтера такого среднего класса, который бы мы имели для своих нужд, и потом смогли бы использовать не только для пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, но и для других операций», - рассказал ведущий сотрудник лаборатории хирургии сердца Владимир Андрощук.

Резиновые сердца белорусские ученые пока не печатают, но обещают научиться. Эти модели сделаны из твердого пластика. Разработчики планируют уже летом представить новинку.

«Мы будем выходить на рынок России, Казахстана. Летом этого года мы планируем поехать на форум белорусско-российский, где будем представлять нашу технологию, оборудование и способ, которым могут пользоваться хирурги для того, чтобы увеличить шансы на благоприятный исход операции», - поделился разработчик Руслан Кругляков.