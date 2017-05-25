Журналистика должна формировать общество с гражданской позицией - секретарь СЖР

26 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Журналистика должна формировать общество с гражданской позицией. Такое мнение высказал секретарь Союза журналистов России, координатор работы с молодыми журналистами, молодежных программ и проектов Роман Серебряный сегодня во время III областного молодежного интернет-форума в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно различать медиаконтент и журналистский материал, - считает Роман Серебряный. - Первый прежде всего ориентирован на то, чтобы продаваться. А журналистика обращена к социуму, в ней есть аналитика, элемент воспитания. Поэтому если государство заинтересовано в образованном обществе с гражданской позицией, то качественный контент должен быть поддержан государством".

Интернет-форум в этом году проходил в формате открытого диалога, и впервые его участниками стали не только сотрудники БРСМ, ответственные за работу в интернет-пространстве, администраторы сообществ в социальных сетях, сотрудники молодежных пресс-центров, но также делегация Смоленской области в составе студентов, обучающихся журналистике. В качестве экспертов выступили журналисты, руководители интернет-порталов, авторы интернет-проектов, представители клуба молодых предпринимателей, руководство областного комитета БРСМ. Молодые люди смогли задать свои вопросы о том, как правильно задействовать соцсети для популяризации деятельности союза молодежи, как запустить собственный проект, который был бы читаем, а также стали участниками жаркой дискуссии о том, быть или не быть местной прессе оффлайн формата.

"Молодым журналистам, тем, кто планирует пойти в эту профессию, я бы посоветовал одно - надо учиться всегда, не только до получения диплома, и все отрабатывать на практике. Медийное поле меняется быстро, поэтому если вы узнали о каких-то новых технологиях, попробуйте их использовать, а иначе это будет просто теория", - отметил Роман Серебряный.

Форум проводится с целью развития информационно-коммуникативных технологий и содействия их эффективному использованию, вовлечения молодежи в развитие веб-журналистики, интернет-телевидения, стимулирования творческой активности через современные формы и методы работы с молодежной аудиторией, для обучения и повышения квалификации специалистов территориальных комитетов БРСМ. Организация работы со СМИ и в интернет-пространстве - одно из основных направлений деятельности Витебской областной организации БРСМ. Созданы и ведутся тематические страницы в социальных сетях: "Вконтакте", Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, а также страницы БРСМ на сайтах сторонних организаций. Значительная работа проводится корреспондентами молодежных пресс-центров, созданных при территориальных комитетах.-0-