Инициированную Беларусью резолюцию по борьбе с торговлей людьми приняли в Вене

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию сегодня в Вене приняла инициированную Беларусью резолюцию "Осуществление Глобального плана действий ООН в борьбе с торговлей людьми". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Основная цель резолюции - подведение итогов реализации Глобального плана за последние два года, а также обеспечение международной поддержки обзора данного документа, который состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке.

В документе акцентировано внимание на основных элементах Глобального плана - двухгодичном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности по теме борьбы с торговлей людьми, Целевом фонде добровольных взносов для защиты жертв торговли людьми и Межучрежденческой координационной группе по борьбе с торговлей людьми.

Соавторами резолюции стали 19 государств, включая Россию, США, Великобританию, Японию, Индонезию и другие государства, представляющие различные регионы мира.

Принятие инициированной Беларусью резолюции свидетельствует о высоком внимании, которое уделяется международным сообществом теме противодействия торговле людьми, и признании активной роли Беларуси в продвижении этой темы на международном уровне, в том числе в ООН.-0-