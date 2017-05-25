ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инициированную Беларусью резолюцию по борьбе с торговлей людьми приняли в Вене

26.05.2017 19:03 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию сегодня в Вене приняла инициированную Беларусью резолюцию "Осуществление Глобального плана действий ООН в борьбе с торговлей людьми". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Основная цель резолюции - подведение итогов реализации Глобального плана за последние два года, а также обеспечение международной поддержки обзора данного документа, который состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке.

В документе акцентировано внимание на основных элементах Глобального плана - двухгодичном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности по теме борьбы с торговлей людьми, Целевом фонде добровольных взносов для защиты жертв торговли людьми и Межучрежденческой координационной группе по борьбе с торговлей людьми.

Соавторами резолюции стали 19 государств, включая Россию, США, Великобританию, Японию, Индонезию и другие государства, представляющие различные регионы мира.

Принятие инициированной Беларусью резолюции свидетельствует о высоком внимании, которое уделяется международным сообществом теме противодействия торговле людьми, и признании активной роли Беларуси в продвижении этой темы на международном уровне, в том числе в ООН.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная цель резолюции - подведение итогов реализации Глобального плана за последние два года, а также обеспечение международной поддержки обзора данного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси осуждают террористический акт в Египте - МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика