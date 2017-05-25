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В Беларуси осуждают террористический акт в Египте - МИД

26.05.2017 19:00 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси осуждают террористический акт в Египте - МИД

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона осуждает очередную жестокую вылазку террористов, в результате которой в египетской провинции Эль-Минья погибли десятки человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей", - отметили в пресс-службе.

Белорусская сторона выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей", - отметили в пресс-службе МИД.

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