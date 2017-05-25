Звания Народного врача и учителя возродили в Беларуси

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 184, которым учреждены новые госнаграды, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Занималась подготовкой дополнений в перечень государственных наград специальная рабочая группа. По результатам ее работы были учреждены новые награды:

"За укрепление мира и дружбы" – им будут награждаться только высшие должностные лица иностранных государств

орден Трудовой Славы – его будут вручать по результатам трудовой деятельности белорусских граждан в различных отраслях, прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве

медаль "За спасенную жизнь" – предназначается людям, которые спасли человеческую жизнь, рискуя собственной, вне служебных обязанностей

Кроме того, возрождены существовавшие в советское время звания "Народный учитель" и "Народный врач". Их будут присваивать гражданам, проработавшим в соответствующей сфере не менее 20 лет и получившим признание в профессиональной деятельности.

Также документом доработан внешний вид ордена Дружбы народов и изменен дизайн медали Франциска Скорины. Белорусы, которым была объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь, будут получать специальный нагрудный знак – как признак внимания главы государства к заслугам гражданина.