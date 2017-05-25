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Звания Народного врача и учителя возродили в Беларуси
26.05.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 184, которым учреждены новые госнаграды, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
Занималась подготовкой дополнений в перечень государственных наград специальная рабочая группа. По результатам ее работы были учреждены новые награды:
Кроме того, возрождены существовавшие в советское время звания "Народный учитель" и "Народный врач". Их будут присваивать гражданам, проработавшим в соответствующей сфере не менее 20 лет и получившим признание в профессиональной деятельности.
Также документом доработан внешний вид ордена Дружбы народов и изменен дизайн медали Франциска Скорины. Белорусы, которым была объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь, будут получать специальный нагрудный знак – как признак внимания главы государства к заслугам гражданина.
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Появились орден Трудовой славы и медаль "За спасенную жизнь", изменен дизайн медали Франциска Скорины.
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