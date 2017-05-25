26 мая в торговом комплексе Green City прошло техническое открытие магазина Green на 6 тысяч квадратных метров. Кроме него начали работу несколько павильонов на «торговых аллеях». Мы узнали, чем отличается новый гипермаркет от других точек сети, какие планы у компании, а также спросили у местных жителей — исчезнет ли стихийный рынок на Каменной горке после открытия огромного гипермаркета.









Магазин открылся прямо у выхода из метро «Каменная горка» на Притыцкого, 156. Часть комплекса Green City сдали в эксплуатацию еще в январе 2015 года — с гостиницей и офисами, а открытие торговой части затянулось.

Как нам пояснил директор по маркетингу и логистике ЧПТУП «РапаТорг» Денис Афанасенко, «Рапа» арендует только помещение для торгового зала на 6300 квадратных метров для гипермаркета Green у собственника комплекса — СООО «Евростэпгруп».





На «торговых аллеях» пока работают только магазин косметики, отделение «Технобанка» и Velcom. Судя по рекламным растяжкам, скоро здесь появится зооаптека, ремонтная служба, кофейня Dolce, ювелирный магазин Ziko, магазин японских ножей, Terra pizza и заведение от Golden Coffee. Но пока большинство площадей пустует.

«Нам обещают, что наполнение произойдет быстро. Насколько быстро — сроки пока никто не ставил», — уточняет Денис Афанасенко.









В торговом отделе работает 34 кассы. Ассортимент товаров в новом Green намного шире, шире представлена линейка собственного производства. Открыт небольшой фудкорт со сладостями, напитками и бургерами по 2 рубля, хот-догами за 2−2,5 рубля и лапшой за полтора рубля.

Для местных жителей запуск магазина был долгожданным. Мы пообщались с первыми посетителями, которых, к слову, на техническом открытии было совсем немного — некоторые из них случайно проходили мимо и решили зайти.









Через дорогу от Green находится стихийный рынок, где бабушки продают овощи, фрукты, зелень, закатки и цветы. Поэтому мы спросили у местных — перестанут ли покупать жители Каменной горки продукты с рук возле перехода после открытия такого большого магазина в нескольких шагах от метро.



На открытии мы заметили одного из учредителей «РапаТорг» Геннадий Кирейков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В овощном отделе просит поставить ценник на экзотические фрукты студентка Настя. Девушка живет неподалеку и рассказывает, что у бабушек все же другие товары можно купить, домашние — сушеные ягоды или закатки.

— Все равно не перестанут там покупать — рынок по дороге на остановку, а люди едут в Сухарево. Проходя мимо, я тоже зайду куплю яблоко, например. Проще там, чем прийти в магазин и отстоять очередь.









Кстати, на самоорганизованном рынке днем практически нет продавцов. Но у тех, кого мы застали, цена на зелень с грядок в два раза ниже, чем в магазине.

Одну из покупательниц в новом Green низкая цена у бабушек не прельщает. Галина говорит, что на стихийном рынке продукты можно купить, когда едешь с работы и в магазин зайти некогда.

— До магазина иногда остановку надо доехать, а тут прямо у перехода бабушка продает. Конечно, там все равно будут покупать.









Неподалеку выбирает помидоры местная жительница Екатерина и тоже считает, что рынок у метро не исчезнет.

— Все равно есть контингент, который поддерживает пенсионеров, ну и народ пробегает мимо, покупают что-то. Бабушки у метро все равно будут продавать.





Татьяна и Светлана говорят, что ждали в первую очередь открытия гипермаркета, но интересно посмотреть и весь комплекс, когда он будет заполнен.

— Район молодой, много семей, поэтому народу в этом магазине будет много. Мы, например, не покупаем у бабушек около перехода — не знаешь, где оно росло, чем удобрялось. Больше доверяем государственным стандартам торговли.









Неподалеку Андрей и Мария выбирают кофе на скидках. Молодые люди живут рядом, бывало, что у бабушек у перехода девушка покупала чеснок.

— Green только открылся, поэтому пока будут ходить сюда, а потом все равно те, кто покупал у бабушек, так и будут покупать. Все же там и посвежее, и с огорода. Но здесь ассортимент получше, чем в других магазинах, которые уже работают в районе. Но надо больше скидок, больше акций!





Торжественное открытие гипермаркета Green состоится 10 июня — здесь планируют провести большой экофестиваль для посетителей.

Что же касается открытия следующих гипермаркетов сети Green, говорят, что поиск для новых мест идет по всей стране. Сейчас в Беларуси работает 7 магазинов сети, 3 из них расположены в Минске. А к 2018 году в планах у «РапаТорг» открыть еще 3 магазина.



