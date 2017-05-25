Сердце из принтера: успех белорусских разработчиков

В Беларуси прошли первые операции с использованием 3D-модели сердца . Среди успешно прооперированных - не только взрослые, но и дети. Сердца маленьких пациентов печатали на 3D-принтере собственного производства, передает телеканал «МИР 24».

Чем он отличается от прочих? И какие возможности открывает для кардиохирургов? На эти и другие вопросы ответил один из разработчиков Руслан Кругляков.

- Скажите, какие задачи перед вами ставили кардиохирурги? И какие особенности имеет ваш 3D-принтер?

Руслан Кругляков: Самая основная задача – создать точную копию сердца в масштабе 1:1 со всеми анатомическими особенностями. А главная особенность принтера – на нем можно печатать с различными материалами, нет какой-то жесткой привязки. Ни у каждой клиники есть возможность покупать только определенные материалы. Наш принтер печатает двумя материалами - основным и материалом поддержки, который потом можно растворить, не нарушая геометрию сердца.

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